Le dossier avait fortement perturbé la rentrée politique de Bruno Bernard, président (EELV) du Grand Lyon. À la fin du mois d’août 2021, le maire de Charly, Olivier Araujo, monte au créneau pour dénoncer « la décision unilatérale de la Métropole » d’implanter un cimetière dans sa commune. Sur fond de débat sur la préservation des terres agricoles, le projet - officiellement « remis à plat » mais loin d’être abandonné [lire l’encadré à la fin de l’article] - met le feu aux poudres et alimentera, quelques semaines plus tard, « la fronde des maires », mouvement d’élus de droite et du centre qui menaceront de quitter le Grand Lyon pour dénoncer le mode de gouvernance d’écologistes « totalement hors-sol », selon eux.

La polémique est passée, pas le problème de fond : la Métropole de Lyon n’aura bientôt plus la place d’enterrer ses morts. Selon les données de l’Insee, sa population a augmenté de 10 % en dix ans pour atteindre 1,4 million d’habitants. Résultat, elle enregistre 11 300 décès par an, l’équivalent d’une ville comme Chassieu ou Corbas ! La collectivité compte deux cimetières métropolitains, à Rillieux-la-Pape et à Bron, mais ils seront saturés d’ici six à huit ans. Alors même que des cimetières communaux de Lyon affichent déjà complets comme ceux de Loyasse ou de la Guillotière Ancien.

Or, « un cimetière métropolitain demande une superficie importante avec un pôle incinération, des locaux dédiés au recueillement des familles et la prise en charge de toutes les confessions », souligne le député Cyrille Isaac-Sibille (MoDem), qui a soutenu le maire de Charly dans sa rébellion contre la Métropole. Toutes les religions peuvent y être admises, avec des particularités propres à certains cultes (tombes orientées vers l’Est pour les musulmans et les juifs par exemple). Dans une agglomération qui ne cesse de se densifier, difficile de trouver assez de foncier pour accueillir une telle infrastructure.

Le problème n’est pas nouveau. En 2017, La précédente majorité du Grand Lyon s’était penchée sur le projet d’un troisième cimetière métropolitain. Ses services avaient alors produit un dossier d’études qui mentionnait plusieurs sites potentiels. « Il n’est en aucun cas consultable », nous oppose le service presse de la collectivité. D’après nos informations, outre l’option Charly, les communes de Givors et d’Irigny figuraient parmi les pistes de travail.

« Il y a bien un terrain à Irigny près de la station d’épuration, confirme Valérie Huet, directrice des projets à l’OGF, société qui gère les cimetières métropolitains de Bron et Rillieux via une délégation de service public. Mais il jouxte la station d’épuration qui pourrait avoir besoin de s’agrandir. » Le Grand Lyon ne confirme ni n’infirme ces informations. « Aujourd’hui Givors n’est pas exclu, tout comme d’autres sites déjà mis à l’étude », se borne à déclarer Zémorda Khelifi, la vice-présidente (EELV) chargée des cimetières.

Après « l’affaire » Charly, l’élue marche sur des œufs : la Métropole souhaite « relancer les études au sud de son territoire pour rééquilibrer géographiquement l’offre. Nous souhaitons implanter ce troisième cimetière dans ce secteur en lien avec les besoins du pôle hospitalier Lyon Sud et pour répondre à ceux des habitants de la vallée du Gier, au-delà de Givors. »

En attendant, la discrétion est de mise. « Nous n’avons été destinataire d’aucune information de la Métropole sur le sujet », répond à Mediacités le cabinet du maire d’Irigny. « On ne sait pas aujourd’hui ce qui est relancé ou pas », indique-t-on de façon laconique à la mairie de Givors.

« L’exécutif actuel mélange habilement études à l’initiative des services, études demandées par les élus et réunions de concertation », commente le conseiller métropolitain d’opposition Jean-Luc Da Passano, ancien maire d’Irigny. Lui dit ne pas avoir été informé du recensement des terrains entrepris, en 2017, par le Grand Lyon. « Mais je pense qu’on retrouvera à Irigny, qui compte 400 hectares de zones naturelles et agricoles, la même problématique qu’à Charly. Il ne serait pas judicieux d’implanter un cimetière sur notre commune », prévient-il.

En attendant de trancher cette épineuse question du troisième cimetière, la Métropole doit continuer d’accueillir les défunts. Sur le site de Bron, des pelleteuses œuvrent à une extension le long de l’A43. Dans l’urgence : faute de place dans le carré qui leur est réservé, les musulmans de l’Est lyonnais sont contraints d’enterrer leurs morts à Rillieux-la-Pape. Créé en 1988 et coincé entre l’université Lyon-2 et l’autoroute, le cimetière de Bron a été conçu avec les remblais de l’A43. D’ici à l’été prochain, il s’étendra sur 10 hectares. Il atteindra alors sa capacité maximale.

À l’époque de sa construction, ce cimetière avait lui aussi fait polémique au sein de « la Courly », l’ancêtre du Grand Lyon. En se promenant entre ses tombes, tout semble aujourd’hui oublié : les sépultures sont disséminées dans des « clairières », sorte d’îlots de concessions qui regroupent les tombes en fonction de la confession des défunts ou de leur âge, comme « la clairière des enfants », accessibles en parcourant des allées bordées d’arbres.

« Tous les jours, nous croisons des personnes qui ne savent même pas qu’il y a un cimetière ici », assure Valérie Huet. « Parfois, on retrouve même des tentes de campeurs, s’amuse France Hermann, responsable des cimetières métropolitains de Bron et Rillieux pour l’OGF. L’été dernier, des vacanciers sont venus nous demander un emplacement pour leur camping-car ! »

Un peu partout, des panneaux rappellent que le site n’abrite pas seulement des défunts mais aussi des mantes religieuses, coléoptères, scarabées rhinocéros, petits animaux et autres plantes sauvages. Des nichoirs et hôtels à insectes gérés par la Ligue de protection des oiseaux (LPO) et France nature environnement (FNE) se mêlent aux caveaux, cavurnes et columbariums.

Pour Valérie Huet, les morts peuvent cohabiter avec les vivants. « Le cimetière du futur, ce ne sera que de la verdure avec une forêt d’arbres », assure-t-elle. De quoi rassurer les habitants de Charly ? Ce n’est pas gagné… « On ne veut pas de croix devant nos maisons ! », lance Isabelle, une riveraine du terrain pressenti, qui jouit pour le moment d’une vue dégagée sur les champs. « Je peux comprendre qu’on ne souhaite pas avoir de cimetières sous ses fenêtres, mais je réfléchis en tant qu’élu et on est tenu, de par nos responsabilités, de répondre à ce besoin qui se fait très pressant ! », réplique Zémorda Khelifi.

Pour l’heure, les gérants des cimetières tentent de gagner un peu de place en traquant les concessions abandonnées ou perpétuelles. Mais elles sont en réalité minoritaires. Autre levier d’action : augmenter le tarif des concessions de longue durée pour dissuader les familles « d’investir » sur le long terme. C’est le sens d’une délibération votée en décembre dernier par le conseil municipal de Lyon pour les cimetières de la ville [lire L’Œil de Mediacités].

Et si le modèle même de l’inhumation telle qu’elle s’est longtemps pratiquée dans des cimetières comme Loyasse était en train de devenir désuet ? En France, seules les enterrements et les crémations sont pour le moment autorisés. Ces dernières deviennent aujourd’hui majoritaires en France. À Bron, par exemple, on compte 3 800 incinérations en 2020, soit un peu plus de la moitié des funérailles (le site de Rillieux ne possède pas de crématorium). En Suisse ou en Angleterre, ce taux atteint 90 %.

C’est une évidence qui peut paraître cynique, mais les cendres prennent moins de places que les corps. Si elles ne sont pas dispersées dans des jardins du souvenir, elles peuvent être conservées dans des cavurnes, petites stèles carrées deux fois moins encombrantes qu’un caveau classique.

Pour gagner de la place, pourquoi ne pas aussi suivre l'exemple de nos voisins du sud de l’Europe ? En Espagne, les cercueils des défunts sont disposés dans des enfeus, sortes de petits immeubles faits de cases superposées. Le cimetière de Bron en propose… mais ils restent vides. « Ce n’est pas dans notre culture », analyse Valérie Huet.

Des pays expérimentent même d’autres types d’obsèques comme « l’aquamation », soit la réduction des corps en phase aqueuse, autorisée dans certains états canadiens et américains, « l’humusation », le compostage des corps, ou encore « la promession », sorte de lyophilisation des défunts, permise pour le moment en Suède, au Royaume-Uni, en Corée du Sud et en Afrique du Sud.

Ces pratiques plus écologiques permettent de nourrir les sols pour y faire pousser des arbustes, mettent en avant leurs promoteurs. Mais, en attendant une évolution radicale de nos habitudes culturelles et de la législation sur les modes de sépulture, elles ne devraient pas permettre au Grand Lyon de s’éviter la construction d’un troisième cimetière métropolitain. Et son lot de polémiques.

A Charly, des figuiers plutôt que des tombes

« Ce n’est pas gagné et on n’est pas dans du tout dans cet état d’esprit », confie Mickaël Guio, président du collectif « Sauvons 14 hectares », à Charly. Six mois après la polémique qui a agité la commune et alors que le Grand Lyon a décidé se redonner un peu de temps d’études sur le dossier [lire plus haut], le chef de file des opposants au troisième cimetière métropolitain se montre prudent : le terrain charlyrot figure toujours sur le haut de la pile. « On n’a pas fait reculer la Métropole mais on l’a fait réfléchir », pense le député Cyrille Isaac-Sibille (MoDem), dont la circonscription inclut Charly.

Pour l’exécutif du Grand Lyon, le site de la route de Saint-Abdon réunissait tous les critères : une seule et même surface disponible sur des terres agricoles « en désuétude » selon ses termes, une accessibilité et une offre de transports suffisante (proximité avec la gare de Brignais, de Vernaison et de la ligne B à Oullins), un accès direct aux hôpitaux Lyon Sud. Sans oublier que les terres agricoles sont moins chères que des friches industrielles qui demandent à être préalablement dépolluées.

35 terrains de foot

Les Charlyrots ont réfuté ces arguments un à un. Dans ce paysage bucolique au sud de Lyon, des chevaux paissent paisiblement dans les prés, des sentiers de randonnée ont été aménagés le long des champs et des vergers. Bref, difficile pour eux d’imaginer que jusqu’à 3 000 défunts par an pourraient reposer sur place, dans un cimetière grand comme les deux tiers du parc de la Tête d’or ou 35 terrains de foot !

« Ce n’est pas un combat contre un cimetière mais pour l’agriculture locale », assure le président du collectif « Sauvons 14 hectares ». S’il ne reste plus aujourd’hui qu’un seul agriculteur en activité, les parcelles sont, selon les opposants au projet, loin d’être en déclin. Pour Cyrille Isaac-Sibille, elles auraient même dû être classées en zone Penap (Protection des espaces naturels et agricoles périurbains) car elles sont irriguées.

« Sur ces 14 hectares, on pourrait cultiver entre 500 et 600 tonnes de fruits par an. La Métropole appelle des journalistes dès qu’elle plante un arbre. En l’occurrence, ici, il y a énormément à faire en termes de biodiversité ! », s’agace Mickaël Guio. Son collectif a d’ailleurs symboliquement replanté une cinquantaine de figuiers sur les terres convoitées.