Au parc de Miribel Jonage, les dents du lac

Mordant (c'est le cas de l'écrire cette fois-ci…), décalé et toujours drôle. La dessinatrice Twister pose son regard sur une publication de Mediacités. Cette semaine : nos révélations sur les remous liés à la gestion du Grand Parc de Miribel Jonage.

Mais qu’est‐ce qui cloche à Miribel Jonage ? Le 1er avril dernier, une enquête de Mediacités révélait les turbulences que traverse le Grand Parc – 2200 hectares de lacs, forêts et prairies – où se pressent les Lyonnais dès les beaux jours. On y découvrait une situation financière plus que tendue, des tensions entre le propriétaire du parc et son gestionnaire « qui dépassent l’entendement », selon un élu qui siège dans l’une des structures, un ex‐vice‐président du Grand Lyon recruté au syndicat de Miribel Jonage puis viré, et de sérieux questionnements loin d’être tranchés sur le devenir de ce site naturel.

Retrouvez ci‐dessous l’enquête qui a inspiré Twister.

Chaque semaine, Twister pose son regard sur une enquête précédemment publiée dans les pages de Mediacités Lyon. Pour découvrir l’humour et le coup de crayon de notre nouvelle – et talentueuse – dessinatrice, faites donc un tour sur son site ou sur son compte Instagram.

