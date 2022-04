Fort de Genas : derrière la dépollution du « poumon vert » de la ville, le spectre de la bétonisation

Désireuse d’y construire près de 300 logements, la mairie de Genas a confié à un fonds d’investissement la conduite d’études pour dépolluer et aménager l’ancien fort de cette commune de l'Est lyonnais et son terrain de huit hectares. Les opposants au projet pointent une aberration environnementale et s’inquiètent du manque de concertation sur l’avenir du site.