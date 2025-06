Pollution au gaz cancérigène au sud de Lyon : « Pas de panique ! »

Mordant, décalé et toujours drôle. Chaque semaine, la dessinatrice Twister pose son regard sur une publication de Mediacités. Cette fois-ci : nos révélations sur la pollution industrielle de l'usine Kem One, à Saint-Fons.

On le sait cancérigène depuis 1987… et pourtant ! A Saint‐Fons, commune du sud de l’agglomération lyonnaise, l’usine de fabrication de plastique PVC, aujourd’hui exploitée par le groupe Kem One, relâche chaque année dans l’atmosphère des tonnes de chlorure de vinyle ou « CVM ». C’est l’une des révélations de l’enquête publiée la semaine dernière par Mediacités. Après avoir fait les comptes, nous sommes en mesure d’affirmer que sur les vingt dernières années, le site industriel a rejeté en tout près de 500 tonnes de ce gaz connu pour favoriser les cancers du foie.

Si Kem One tente, avec plus ou moins de succès, de réduire cette pollution au CVM depuis 2021, notre article raconte la méconnaissance du problème par les riverains de l’usine, premiers exposés, et plus généralement par les habitants de Saint‐Fons, maire y compris. Scandale dans le scandale environnemental : d’anciens ouvriers qui ont travaillé au contact de ce gaz ont succombé (et continuent de succomber) au cancer du foie. Leur nombre exact reste indéterminé.

Retrouvez ci‐dessous notre enquête qui a inspiré Twister.

