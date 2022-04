C’est ce qu’on peut appeler un caillou dans la chaussure. D’autant plus qu’il est question d’une ancienne carrière de granit… À Montagny, bourgade au sud de Lyon qui surplombe la vallée du Rhône, la Compagnie nationale du Rhône (CNR), « premier producteur français d’électricité 100 % renouvelable », comme elle se définit, projette de construire une centrale photovoltaïque sur 6,5 hectares. D’une puissance de 3,4 mégawatts, elle produira de l’électricité pour l’équivalent de 400 foyers. Problème : les panneaux solaires détruiront un paysage de prairies et de broussailles où niche, entre autres, le hibou grand-duc [lire plus bas]. Et aberration dans le problème : le site des hauteurs de la commune convoité par CN’Air, la filiale de la CNR chargée du projet, a fait l’objet d’une restauration écologique il y a moins d’une dizaine d’années [lire également plus bas]. . . .

