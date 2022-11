«Formidââble ! » En ce 21 juin 2022, au pied de l’hôtel de ville de Villeurbanne, Jack Lang manie l’encensoir. L’ancien ministre de la Culture emblématique des années Mitterrand célèbre le quarantième anniversaire de « sa » Fête de la musique dans le quartier des Gratte-Ciel et il ne tarit pas d’éloges sur son hôte, Cédric Van Styvendael. Avec son invité de marque, le maire socialiste de Villeurbanne s’est appliqué à conférer un éclat tout particulier à cette soirée organisée de concert avec Lyon. Au programme, « un boulevard musical » long de cinq kilomètres (ré)unit les deux villes voisines. Comme une illustration du duo harmonieux que « CVS » forme avec l’écologiste Grégory Doucet, son homologue lyonnais, après l’ère glaciaire qui a caractérisé les règnes de Jean-Paul Bret et Gérard Collomb (2001-2020).

L’événement s’inscrit dans le cadre de « Villeurbanne 2022, capitale française de la culture ». La cité du Théâtre national populaire (TNP) a décroché la primeur de ce nouveau label. Pensée comme une version nationale du fameux titre de « Capitale européenne de la culture » (remporté par le passé par Lille ou Marseille), cette initiative du ministère de la Culture se répètera tous les deux ans. Elle met à l’honneur une ville « moyenne », entre 20 000 et 200 000 habitants, qui se distingue par le soutien à la création et à la transmission artistique et culturelle ainsi que par la participation de ses habitants. À la clef, pour la lauréate 2022, un million d’euros octroyé par l’Etat et la Caisse des dépôts et consignations.

Outre Jack Lang, des girafes rouges, les chanteurs Eddy de Pretto et Roméo Elvis, un chien géant baveux ou encore l’actuelle ministre de la Culture Rima Abdul Malak ont défilé à Villeurbanne. La parenthèse se refermera dans quelques semaines après avoir égrainé, non pas