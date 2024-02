Ce devait être un morceau de choix à discuter pour les conseillers de la communauté de communes du Val de Drôme (CCVD), réunis dans le village d’Eurre, le 30 janvier dernier. Dans cette « Biovallée », qui se veut fer de lance des énergies renouvelables, les élus devaient voter l’implantation d’un parc éolien sur la commune de Grâne. Soit un ensemble de quatre à huit éoliennes, d’une puissance de 17 mégawatts crête (l’équivalent de la consommation de 19 000 habitants), pour un investissement estimé entre 24 et 28 millions d’euros. Le tout, financé à 60 % par la CCVD, la commune de Grâne et un collectif de citoyens, et à 40 % par le fonds OSER ENR, contrôlé par la région Auvergne‐Rhône‐Alpes (on y reviendra).

Patatras ! Le jour même du vote, les conseillers communautaires découvrent que