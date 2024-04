Une nouvelle ère… dans la continuité. Le mois dernier et comme l’avait annoncé Mediacités dès septembre 2023, Tanguy Bertolus a officialisé son départ après « six années de bons (je l’espère) et (en tout cas) loyaux services » à la tête de Lyon Saint‐Exupéry, selon ses propres mots prononcés lors d’une petite cérémonie de passation. En poste depuis 2016 et la privatisation du 4e aéroport de France au profit du groupe Vinci, il cède la présidence du directoire de la société Aéroports de Lyon (ADL) à Cédric Fechter, autre Vinci boy. Ce quarantenaire revient à « Saint‐Ex’ » après trois années passées dans d’autres entités des filiales « Airports » et « Concessions » du géant du BTP.

Avant de décoller, Tanguy Bertolus a une dernière fois fait fructifier la prise de contrôle de l’aéroport par Vinci. Selon les informations de Mediacités [voir le document ci‐dessous], l’ex-patron a