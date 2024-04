Les lecteurs de Lyon People connaissent son visage – ils le croisent très fréquemment en photo dans les propres pages du journal, à trinquer avec le tout‐Lyon – et son pseudonyme espiègle (ou grivois) « Marco Polisson ». Sa véritable identité leur est beaucoup moins familière. Rédacteur en chef et directeur de la rédaction, Marc Engelhard, 56 ans, joue les têtes de gondole du magazine sur papier glacé qui oscille entre paillettes et articles d’opinion réactionnaires, et auquel Mediacités consacre cette semaine une enquête.

Il est aussi et surtout l’âme du titre et l’un des principaux auteurs de ses articles politiques les plus virulents (contre les écologistes ou le « wokisme » notamment). L’une des clés de compréhension de cette radicalité tient peut‐être à son parcours politique.

Selon nos informations et sur la base de