Une boîte orange, sagement rangée sur une étagère du dressing du couple Hervé Legros et Géraldine Mazier. Lorsqu’ils perquisitionnent le domicile du PDG du promoteur immobilier Alila et de son épouse, ce 16 janvier 2023 à Ecully, dans le cadre d’une information judiciaire ouverte quelques mois plus tôt, les officiers de police ont le regard attiré par l’objet. A l’intérieur, ils y découvrent un sac Hermès, modèle Birkin Himalaya d’une valeur de 237 000 euros, qu’ils saisissent aussitôt. Leurs investigations montreront par la suite que le sac de luxe a été acheté le 13 février 2021, veille de la Saint‐Valentin, et facturé à la société LOL Ventures, une filiale du groupe HPL, la holding personnelle d’Hervé Legros.

Un an plus tard, en février 2024, lors de sa seconde garde à vue, Hervé Legros est interrogé sur les raisons de cet achat par l’une de ses sociétés. Le patron