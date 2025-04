La sauce prend toujours malgré la concurrence. Si les Grenoblois contestent son origine lyonnaise [lire l’encadré ci‐dessous], le tacos alimente depuis une dizaine d’années un marché en constante progression dans le Grand Lyon. « On ressent la concurrence, tout le monde s’analyse et tente de se différencier, mais cela reste très profitable d’être à Lyon, témoigne Allan Robin, patron de la franchise Enjoy Tacos, qui compte pas moins de six adresses dans la métropole. C’est l’une des villes les plus consommatrices en France, donc c’est important d’y être implanté. »

De fait, en surfant sur la vague du « tacos lyonnais », de nombreux snacks et kebabs ont ajouté le sandwich roulé à leur menu comme l’illustre notre carte exclusive ci‐dessous. Pour le dernier volet de notre enquête « À qui appartient Lyon », nous avons choisi de vous faire découvrir qui se trouve derrière ce nouveau symbole de la capitale française de la gastronomie. À qui appartiennent les tacos lyonnais ? Contrairement à ce que le phénomène laisse penser, la réponse se résume à quelques noms…