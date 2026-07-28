De l’hypothèse Aulas au match plié d’avance

[Série 1/6 – Elections lyonnaises : rien ne s’est passé comme prévu] Inédites et hors normes. Cet été, Mediacités revisite les municipales et métropolitaines de 2026, à la lumière de témoignages de celles et ceux qui les ont vécues de l’intérieur. Pour notre premier épisode : la drôle de pré-campagne d’un certain Jean-Michel Aulas.

L'ex-président de l'Olympique lyonnais Jean-Michel Aulas, favori des sondages et des pronostics lors de la pré-campagne de l'élection municipale de 2026. Photo : Sipa/Montage : NB/Mediacités.

Ce lundi‐là, Le Figaro consacre sa Une aux tensions diplomatiques entre Donald Trump et les dirigeants de l’Union européenne sur le dossier ukrainien. Mais en haut, à gauche, s’est glissé le portrait d’un Jean‐Michel Aulas tout sourire. La photo renvoie au long entretien que l’ancien président de l’Olympique lyonnais (OL) a accordé au quotidien de droite pour parler football. Sur une pleine page, le vice‐président de « la Fédé » (la Fédération française de football) livre son avis sur la crise des droits TV, le foot féminin ou le futur contrat du Stade de France. Mais pas que…

« Et puis, il y a la ville de Lyon, dont je suis un amoureux éternel », lâche « JMA » au journaliste qui l’interroge sur ses activités depuis la vente de l’OL en 2023. Candidat à la mairie ? « J’y réfléchis, bien sûr, répond le septuagénaire. Les sollicitations, à ma grande surprise, sont très nombreuses. » Nous sommes le 17 février 2025, soit un an et un mois avant les élections municipales qui se dérouleront les 15 et 22 mars 2026. Mais, pour Lyon, ce jour‐là, les vraies‐fausses confidences de Jean‐Michel Aulas au Figaro 

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Publié le

Temps de lecture : 11 minutes

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Par Nicolas Barriquand et Mathieu Périsse

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