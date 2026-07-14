Vroum, vroum : le retour des autos dans la rue Grenette

Mordant, décalé et toujours drôle. Chaque semaine, la dessinatrice Twister pose son regard sur une publication de Mediacités ou une autre actualité lyonnaise. Cette semaine : la réouverture programmée à la circulation automobile de la rue Grenette.

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La décision devrait rester comme l’un des premiers actes concrets de Véronique Sarselli, présidente de la Métropole. Cent jours environ après son arrivée à la tête de la puissante collectivité du Grand Lyon, l’élue LR a tranché : la rue Grenette, qui traverse la Presqu’île d’est en ouest, sera réouverte à la circulation automobile, a priori en septembre prochain. Cet axe est devenu l’emblème du débat – et des controverses – sur la « Zone à trafic limité » (ou « ZTL ») mise en place par la précédente majorité métropolitaine écologiste. Soit la piétonnisation du secteur compris entre les places Bellecour et des Terreaux, la rue Grenette étant devenue une voie réservée à la circulation des bus et des cyclistes.

Pour la droite et une partie des riverains, l’interdiction des automobiles au cœur de Lyon aurait affaibli ses commerces, même si des études et des exemples d’autres villes en Europe démontrent que la piétonnisation peut être favorable à la fréquentation des magasins. Mediacités avait consacré une longue enquête à cette épineuse question, qui a donc inspiré, cette semaine, notre dessinatrice Twister.

A (re)lire sur le sujet de la rue Grenette :

Chaque semaine, Twister pose son regard sur un article précédemment publié dans les pages de Mediacités Lyon ou sur une autre actualité locale. Pour découvrir le coup de crayon de notre talentueuse dessinatrice, faites donc un tour sur son site ou sur son compte Instagram.