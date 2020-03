Nantes en commun·e·s : l’invité surprise qui mord sur la campagne des écolos

Inconnu il y a encore un an, le mouvement citoyen fédère à gauche de la gauche et même au-delà, grâce à une communication aussi habile que positive et une organisation aussi horizontale que foutraque. Plongée dans une liste finalement très politique et désormais prise très aux sérieux par ses « amis » écologistes.