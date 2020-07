Rarement l’installation d’un entrepôt avait suscité autant de rebondissements et de polémiques. Mais quand on parle d’un géant du web, une société qui pèse 1000 milliards de dollars, rien ne peut être paisible et discret. C’est en 2018 que la rumeur apparait. Amazon souhaiterait installer un lieu de stockage et de distribution dans l’agglomération nantaise, plus précisément à Grandchamp-des-Fontaines, au nord de Nantes. Deux plateformes logistiques de 46 000 et 75 000 mètres carrés.

Coup de théâtre plusieurs mois plus tard : Amazon dément l’information et l’acquéreur du terrain de 10 hectares, le promoteur immobilier Pitch Promotion, laisse alors planer le doute sur le futur bénéficiaire des entrepôts qui doivent ouvrir en 2021.

Mais il y a trois jours, le feuilleton Amazon connaît un nouveau rebondissement. Le 30 juin, l’agence de presse économique API annonce que le n°1 du e-commerce va bien construire un entrepôt dans la métropole nantaise. Mais le site a changé : plus question de Grandchamp-des-Fontaines, c’est sur Carquefou que la compagnie dirigée par Jeff Bezos a jeté son dévolu.

La maire de Carquefou renvoie la balle à la Métropole

Interrogée par Mediacités, la maire de la commune , Véronique Dubettier-Grenier, confirme l’information et annonce au passage avoir accepté le permis de construire. Le projet d’Amazon est de construire l'entrepôt du "dernier kilomètre", un "hub" de 9 500 mètres carrés « seulement », destiné à rationaliser la distribution terminale des colis. Conformément aux . . .