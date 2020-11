«Je serai exigeante mais aussi bienveillante envers les élus et les employés municipaux. L’exigence suppose courage et loyauté, exemplarité et responsabilité, motivation et investissement, sincérité et transparence. La bienveillance, elle, suppose écoute et dialogue, le respect et la confiance. » Ces phrases, prononcées en juin dernier par la toute nouvelle maire de Loireauxence, Christine Blanchet, lors de l’installation du conseil municipal, faisaient écho aux slogans de sa campagne électorale. Durant cette dernière, l’ingénieure en agriculture et environnement à la DRAF de Nantes (la Direction régionale de l’agriculture et de la forêt) n’avait pas lésiné sur les grands mots pour promouvoir « une autre façon de faire de la politique », promettant plus de « démocratie participative » dans cette commune de 7 500 habitants du pays d’Ancenis, au nord de la Loire-Atlantique.

A peine deux mois après son élection, c’est une autre musique qui est jouée par la toute nouvelle édile. Au cœur de l’été