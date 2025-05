« Faire de la politique avec les citoyens et pas pour eux »… D’une phrase, voici comment Aurélie Mézières résume la politique participative qu’elle mène avec son équipe dans sa commune depuis bientôt six ans. En 2020, celle qui coordonnait une association de producteurs bio à destination de la restauration collective a été élue maire de Plessé, en Loire‐Atlantique, à la tête d’une liste citoyenne.

A l’époque, ces listes participatives, constituées de non‐professionnels de la politique, ont fleuri dans des communes plus ou moins grandes. Alors qu’on en comptait que quelques centaines lors des municipales de 2014, elles étaient plus de 1000 six ans plus tard. 1000 dont 66 sont parvenues au pouvoir à l’issue du scrutin, de Vaour (Tarn) et ses 400 habitants, à Poitiers (Vienne) et ses 90 000 âmes, en passant par des villes de taille moyenne comme Castanet‐Tolosan (15 000 habitants en Haute‐Garonne) et Plessé, donc (5400 habitants, près de Nantes).

Composées de citoyens volontaires, parfois déjà présents dans la minorité politique, elles souhaitent alors remodeler la démocratie au niveau local afin de partager le pouvoir avec les habitants. Elles offrent « une alternative politique locale fondée sur une démocratie plus directe et délibérative, bien au‐delà de la simple participation citoyenne », définit de son côté Fréquence Commune.

https://www.mediacites.fr/livre-blanc-democratie-locale-renovee-mediacites-oep/

« Prendre le pouvoir pour le partager »

Cette coopérative d’accompagnement des listes citoyennes et participatives (LCP) s’est donné pour mission « de soutenir les habitants et les élus qui réinventent la démocratie locale en France. » Le 12 mai dernier, elle publiait un rapport de 286 pages, dressant le bilan de ces listes participatives, cinq ans après le début de leur mandat. Un travail fouillé qui décrypte en détail ce « municipalisme à la française », ses réussites mais aussi les nombreux obstacles auxquels il a été confronté.

Premier enseignement majeur – et rassurant : les non‐professionnels débarqué en politique en 2020 ne se sont pas écroulés une fois parvenus aux commandes de leur ville. Ni le temps, ni l’environnement partisan et réglementaire …