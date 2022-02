En ce 25 janvier, dans l’immense hangar de toile installé derrière le terminal roulier de Montoir, au pied du pont de Saint-Nazaire, la température dépasse à peine zéro degré. Une ambiance glaciale pour dévoiler, en conférence de presse, le bilan 2021 du GPM (Grand Port Maritime) de Nantes - Saint-Nazaire. Les chiffres annoncés ne permettent pas de réchauffer l’atmosphère. L’année dernière, le trafic du port (19 millions de tonnes) a dégringolé, retrouvant le niveau des années 1980. La chute de la consommation des énergies fossiles en raison de la crise Covid a mis en évidence le handicap majeur du port : ces énergies vouées à disparaitre (pétrole, gaz, charbon) représentent 70 % de son trafic. De quoi s’interroger sérieusement sur l’avenir des installations portuaires de l’estuaire de la Loire.

Ces inquiétudes sur l’avenir économique du port, certains les vivent dans leur chair depuis plusieurs années. Au siège du GPM, face à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Nantes, sur les bords de Loire, les appels au secours des salariés se font entendre depuis deux ans et l’arrivée du nouveau directeur, Olivier Trétout . En 2019, ce dernier impose sans concertation une nouvelle organisation censée adapter le port aux nouvelles contraintes économiques. Une réorganisation qui conduit à une vingtaine de démissions ou de licenciements à des postes clé, durant l’année 2019.;

« Je viens au travail la boule au ventre »

La purge passée, le malaise s’installe. En un an, en toute confidentialité, pas moins de 67 salariés, sur les 150 que compte le siège nantais du GPM , se manifestent auprès de l’assistante sociale ou de l’infirmière du travail. Plusieurs cas sont considérés comme sérieux. Au point qu’un comité Risque psychosociaux (RPS) est mis en place sous l’égide de la médecine du travail afin de traiter les situations les plus prégnantes. « Je ne dors presque plus la nuit » ; « Je viens au travail la boule au ventre » ; « Des personnes arrivent en larmes sur le lieu de travail », peut-on lire parmi les témoignages cités par le service de médecine du travail, dans un document que Mediacités a pu consulter.

En février 2020, les partenaires sociaux montent au créneau. Les élus de la Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) et du Comité Social et Economique (CSE) envoient un courrier à la direction pour dénoncer « des risques graves pour la santé des salariés en lien avec l’exposition aux risques psychosociaux ». Faute de mesures de prévention engagées par la direction, cinq mois plus tard, les représentants du personnel du GPM font appel à un cabinet indépendant, Secafi, pour réaliser un diagnostic des facteurs de risques psychosociaux.

Les syndicats justifient cette sorte d’audit par « l’apparition de situations de violence au travail et de tension au sein de différents services ». Les partenaires sociaux estiment que « l’environnement économique anxiogène et les projets de réorganisations internes provoquent des sentiments de frustrations, d’incertitudes quant aux évolutions des organisations ».

« Climat de défiance généralisé »

Pendant cinq mois, à la fin de l’année 2020, le cabinet Secafi se met à l’écoute du personnel du port. Un questionnaire est d’abord envoyé à l’ensemble des salariés. 68 % y répondront. Des entretiens collectifs et individuels sont ensuite proposés. Dix entretiens collectifs sont programmés. Finalement, cinq seulement seront organisés, faute de volontaires. « La plupart des salariés concernés ont invoqué leur manque de confiance, voire leur peur de s’exprimer devant d’autres », peut-on lire sur le bilan réalisé par Secafi que Mediacités a pu consulter. Ces difficultés à s’exprimer sont, selon le cabinet indépendant, « révélatrices d’un climat de défiance généralisé ».

Dévoilées en février 2021 aux salariés, les conclusions du diagnostic ne sont pas bonnes. 69 % des répondants décrivent des impacts négatifs de la réorganisation du port sur leurs conditions de travail. 35 % d’entre eux se décrivent même dans une situation de stress. « Les salariés nous rapportent des attitudes et des propos vécus comme irrespectueux, vexatoires voire violents », alarme l’audit. Pourtant, ce malaise ne concerne pas l’ensemble des salariés. Un type de personnel semble particulièrement en souffrance : les cadres du siège social. Les ouvriers, en revanche, estiment à 85 %, qu’ils ne sont pas touchés par le stress.

Alors, que se passe-t-il au siège social nantais pour que la moitié des « cols blancs » se considèrent en situation de stress ? Les explications sont données en conclusions du diagnostic. « En novembre 2019, le GPM s’est réorganisé avec une évolution de la structure humaine des nouveaux services. Ce changement de politique a vu une augmentation des départs par licenciement et démission qui engendre une forte insécurité sur l’emploi tant qualitatif que quantitatif », écrivent les experts de Secafi.

La direction minimise mais prend des mesures

« Les réunions de directoire pourraient être source de valorisation de l’expertise des salariés, mais au vu de leurs modalités pratiques et du climat managérial décrit, elle est à l’inverse source d’angoisse et de manque de lisibilité de la stratégie, du fait d’un pilotage par “à-coup”, sans continuité décisionnelle dans le temps, poursuivent-ils. Les pratiques managériales, spécifiquement par le Directoire, ont tenu une place majeure dans nos entretiens. »

De son côté, la direction minimise le problème. Dans les conclusions du diagnostic de Secafi, elle estime que ce mal-être des salariés est d’abord structurel car « les nouveaux modes de fonctionnement peuvent parfois percuter les habitudes et les représentations ». Le malaise s’exprime aussi selon elle par « des éléments conjoncturels tels que la réforme des retraites, le report des formations ou la crise du Covid. »

Malgré tout, Olivier Trétout et son équipe sont contraints de réagir. Certaines préconisations du cabinet Secafi sont mises en œuvre comme des réunions de concertation plus nombreuses pour permettre aux cadres de s’exprimer sur les réorganisations en cours. Mais pour certains salariés, le mal est déjà fait avec des arrêts maladie longue durée. Des cas suivis par un avocat mandaté par la CFE-CGC.

Incertitudes sur l'avenir économique du port

Un an après les conclusions de ce lourd audit interne, le 25 janvier dernier, la présentation du projet stratégique 2021-2026 du GPM dans ce hangar glacial de Montoir éclaire les raisons de ce mal-être des cadres.

Accompagnés par la présidente du conseil de surveillance du port, Christelle Morançais (la présidente LR du conseil régional des Pays-de-la-Loire), Olivier Trétout lève le voile sur le nouveau projet stratégique voté à l’unanimité (y compris par les représentants du personnel) par les 18 membres du conseil de surveillance en décembre dernier.

Ce plan 2022-2026 impose purement et simplement un changement de modèle économique du grand port. Le tout en un temps record. En moins de 10 ans, le GPM doit devenir « l'écoport national du grand ouest ». Face aux incertitudes quant à l’avenir de la centrale électrique de Cordemais, de la raffinerie de Donges et des installations gazières, il n’a plus de choix. « Les énergies fossiles vont disparaitre. Ces derniers mois ont été pour nous une première secousse. Nous avons entre cinq et dix ans pour réaliser ce virage du changement de modèle », assène son directeur général.

Pour atteindre ce résultat, la direction du GPM mise sur deux nouvelles activités industrielles : l’éolien offshore flottant et la location de terrains ou d’entrepôt. Après avoir perdu la course à l’éolien offshore « posé » (éoliennes fixées à une fondation qui repose sur les fonds marins) emportée par les constructeurs du nord de l’Europe, le GPM ne veut pas manquer le déploiement de l’éolien offshore flottant (les éoliennes reposent alors sur des fondations flottantes). Il vient de lancer une étude pour la construction à Saint-Nazaire d’une base à quai permettant l’assemblage final des éoliennes. La livraison pourrait intervenir en 2026 si - et seulement si - le port et ses partenaires mettent la main sur les 150 millions d’euros nécessaires.

Le port, propriétaire foncier

L’autre axe censé assurer la survie du port consiste à louer ses terrains inexploités . Quelque 200 hectares pourraient ainsi être loués, à Cheviré et à Montoir-de-Bretagne. Le projet est de réaliser, sur des parcelles artificialisées mais vides, des plateformes logistiques, des entrepôts, voire des bureaux, proposés « clés en main » aux entreprises intéressées. Mais pas sur le site du Carnet, où « il n’y a plus de projet en cours », assure le port. Pas question non plus de toucher aux 2 700 hectares d’espaces naturels protégés.

L’objectif est bien de trouver des revenus stables et réguliers, contrairement aux recettes fluctuantes du commerce ou à la vente de terrain. Un temps utilisée, cette dernière n’est d’ailleurs plus à l’ordre du jour. « Si j’avais été directeur au moment de la vente à Nantes Métropole des terrains du futur CHU de Nantes, je ne l’aurais pas accepté. Une location nous aurait permis d’avoir au contraire des revenus réguliers chaque année », regrette Olivier Trétout.

Pour mener à bien ces deux chantiers, la direction du port ne mise pas franchement sur ses vieux officiers, ni sur les dockers mais sur de « nouveaux talents pour réussir », ainsi qu’elle les appelle. Derrière ce vocabulaire très « start up Nation », se cachent les nouveaux cadres recrutés ces derniers mois. Tous ont le même profil : celui « d’entrepreneur », comme s’en félicite Olivier Trétout. « Pour proposer des choses nouvelles, il nous faut de la créativité entrepreneuriale » explique le directeur du GPM à Mediacités. Parmi ces nouvelles recrues, on compte ainsi une spécialiste dans « la transformation des organisations et l’excellence opérationnelle » à la direction du service « management des revenus ». Ou encore une ancienne cadre d’une compagnie aérienne au poste d’adjointe à la direction des ressources humaines.

« Le nouveau modèle du port comprend inévitablement la question des métiers », explique par ailleurs Bruno Michel, président du Conseil de développement du GPM et directeur du terminal méthanier Elengy de Montoir. Quels seront les métiers portuaires en 2030 ? Une chose est sûre : ce ne seront pas les mêmes qu’aujourd’hui. Le numérique, l’intelligence artificielle, entre autres, entreront en jeu. Socialement, c’est important que l’on donne une visibilité sur cette question majeure ».

Choc des cultures et crise sociale

Le mal-être des cadres viendrait-il de ce choc des cultures et de cette irrésistible évolution des ressources humaines ? « Ces diplômés d’école de commerce aux dents longues qui viennent d’arriver sont là pour appliquer la nouvelle feuille de route, glisse l’un des représentants de « l’ancienne génération », comme il se définit lui-même. Il faut trouver des revenus coûte que coûte et changer les mentalités quitte à faire des dégâts sur le plan des ressources humaines. C’est clairement une transformation du port à marche forcée pour beaucoup de personnel ! », témoigne ce cadre, sous couvert de l’anonymat.

Du côté de la direction, on admet à demi-mot que la transformation en cours joue sur le moral des salariés. « Ce sujet de la sensibilité des agents du port face à tous ces changement n’est pas nouveau », explique Olivier Trétout à Mediacités. « Dans les années 2012/2013 déjà la réforme portuaire a profondément bouleversé le statut des agents et ça avait provoqué à l’époque beaucoup d’interrogation. Le médecin qui travaillait avec nous a pris cela en compte et on continue de travailler là-dessus avec des points d’étape. C’est ce que l’on a fait en 2020 en demandant à un bureau extérieur de regarder la situation. Nous en avons tiré un plan d’action qui a été mis en œuvre complétement. Mais oui, il faut que nos 600 agents soutiennent cette transformation du port. Le recrutement de nouvelles compétences nous permettent ainsi de réaliser nos nouvelles ambitions », détaille le directeur du GPM.

Des doutes sur la nouvelle stratégie portuaire

Cette nouvelle stratégie et les récentes embauches permettront-elles de sauver le GPM ? La direction du port et les collectivités locales, Région en tête, veulent y croire. « Ce port a été extrêmement bien aidé par l’État et les collectivités au cours des dix dernières années pour réaliser un certain nombre d’investissements. Tout me laisse à penser que ce soutien va perdurer sur les dix années qui viennent », assure Olivier Trétout.

Les acteurs du secteur eux sont plus dubitatifs. Dans son rapport de 120 pages sur l’avenir du GPM, le CESER des Pays-de-la-Loire (Conseil Economique Sociale et Environnemental) soutient les orientations à venir mais s’interroge sur les soutiens financiers qui viendront accompagner cette transformation du port. « Le trafic lié aux énergies renouvelables ne présente pas actuellement le potentiel pour remplacer celui lié aux énergies fossiles, au moins en volume. Le CESER s’interroge donc sur les recettes pour le Port qui seront générées par les énergies renouvelables », peut-on lire dans ce rapport.

Sans compter que la concurrence est rude dans le secteur. Le port du Havre, deuxième port français derrière Marseille, a déjà une grande longueur d’avance en ayant lancé « le plus grand projet industriel dédié aux énergies renouvelables en France », avec l’usine d’éoliennes offshore du quai Hermann du Pasquier qui ouvrira cette année.

Pour la sénatrice socialiste du nord Martine Filleul, co-auteur d’un rapport parlementaire sur l’avenir des ports, publié en avril 2021, « les moyens prévus par l’État pour investir dans une véritable transition écologique et énergique sont insuffisants ». D’autant que dans la course aux subsides étatiques, le GPM de Nantes - Saint-Nazaire risque de passer en second plan. « Dans la tête de l’État, Nantes - Saint-Nazaire est secondaire, explique Charles Genibrel, membre de l'Union maritime portuaire et rapporteur du rapport du CESER. Les priorités et les moyens vont vers Le Havre et Marseille. Nous, il faut que l’on fasse avec notre énergie et nos moyens. »

Difficile transformation

Quant à la solution de la location des quais et des infrastructures, certains crient déjà au loup. De Cheviré à Montoir, des industriels dénoncent l’augmentation des tarifs d’amodiation (location) des quais du port. Pour l’influent Bruno Hug de Larauze, PDG d’IDEA et président de la CCI des Pays de la Loire, « l’augmentation des tarifs d’amodiation ne devrait pas être utilisée comme outil de compensation de la diminution de certains trafics ».

Bref, tout le monde est d’accord pour dire que le GPM s’enlisera s’il reste sur les logiques d’hier mais personne n’assure pour le moment les financements nécessaires à la transformation d’un port spécialisé dans l'énergie fossile en un « écoport national du grand ouest ». Et si ce sujet de la transition écologique et énergique du GPM de Nantes - Saint-Nazaire était aussi porté par les citoyens ? Le fameux grand débat citoyen sur la Loire initié en 2015 par Nantes Métropole a relevé quelques pistes sans toutefois trouver là encore les subsides pour y arriver. En jeu, 25 000 emplois induits soit près de 2 % de l’emploi salarié des Pays de la Loire.