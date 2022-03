Cette fois-ci, les membres de la Maison des Adieux y croyaient. Johanna Rolland l’avait promis : une salle d’obsèques civiles serait construite dans la métropole pendant son deuxième mandat . Las… Le 24 janvier 2022, les élus à l’état civil Elhadi Azzi et à la relation aux usagers Aïcha Bassal ont finalement annoncé à l’association que « cet engagement de mandat n’a pas pu être validé financièrement dans la planification pluriannuelle d’investissements du mandat 2020-2026. » Question de budget. Selon les estimations de l'association, construire une telle salle coûterait entre 1 et 1,5 million d'euros. Trop, selon la mairie. « C'est une question budgétaire, explique ainsi Elhadi Azzi. Si on met 1 ou 2 millions d'euros alors que l'utilisation n'est pas là...»

Mobilisée depuis 2006, l’association La Maison des Adieux est plus que déçue. « Nous voulons une salle pérenne de 300 personnes, civile ou omniculte, modulable pour les petites cérémonies », insiste la présidente Michèle Bouchereau. De son côté, la cofondatrice de l’association, Marinette Goureaux, 86 ans, est furieuse : « Johanna Rolland s’engage et se désengage. Ça ne me va pas ça ! Je vais continuer à me battre. Quand vous vous mariez à la mairie, on ne vous fait pas payer la salle, pourquoi est-ce différent pour les obsèques ? Il est du devoir des mairies d’enterrer et de procurer des célébrations d’inhumations à ses concitoyens en étant respectueux de leurs souhaits. »

La militante dénonce la situation actuelle à Nantes : sans salle, des cérémonies ont lieu au cimetière, où les proches sont agglutinés autour de la tombe et soumis aux caprices du ciel. « Enterrer les gens comme ça, c’est les enterrer comme des animaux », s’indigne-t-elle.

Sous Jean-Marc Ayrault, déjà...

Le constat n'a rien de bien neuf. En 2009, déjà, lors d’une réunion du parti socialiste, Anne Lefevre, alors conseillère municipale chargée de l’état civil et des cimetières faisait part de sa détermination à créer cette maison : « On assiste à une véritable prise de conscience de la nécessité de mettre sur pieds ce type de lieux, expliquait-elle. D’ailleurs, plusieurs villes s’y sont mises : Saint-Brieuc, Rennes, Lorient, Mulhouse et Montpellier. En tant que militante, je tiens réellement à porter à terme ce beau projet d’ici la fin de notre mandat. »

Devenue depuis secrétaire de l’association la Maison des Adieux, l’élue est alors soutenue par le maire, Jean-Marc Ayrault. En 2008, ce dernier avait déposé un projet de loi à l’Assemblée nationale visant à « permettre aux personnes désirant des obsèques civiles d’avoir le droit à une cérémonie dans un lieu décent ». Il soulignait que « s’agissant de la naissance et du mariage, les choses sont parfaitement organisées. Pour les obsèques, rien n’est vraiment prévu. » Mais l’ancien maire de Nantes n’est alors que député de l’opposition et le texte ne franchit pas les portes de la commission. Quatre ans plus tard, Jean-Marc Ayrault devient Premier ministre mais le texte ne figure plus au rang de ses priorités et ne sera jamais inscrit à l’ordre du jour du Parlement.

« L’organisation des obsèques est très opaque »

Tant pis pour les Français qui auraient souhaité que l’on facilite les funérailles laïques, et tout particulièrement pour les Nantais toujours privés d’équipement ad-hoc. A moins de se tourner vers la crémation, où les cérémonies civiles sont possibles. Faut-il y voir un lien de cause à effet ? Toujours est-il qu’à Nantes, terre catholique (l’Église n’a autorisé la crémation à ses fidèles qu’en 1963), on choisit plus souvent cette solution qu’ailleurs : 51 % contre 40 % en moyenne nationale.

En cas de crémation, l’agglomération dispose de deux équipements, à Orvault et à Saint-Jean-de-Boiseau. Ces deux crématoriums, gérés par le leader français des pompes funèbres, OGF, en délégation de service public à Nantes Métropole (la dernière, signée en 2015, court jusqu’en 2027), réalisent près de 3 000 crémations chaque année. Leurs salles offrent une capacité de 160 personnes. Les cérémonies y durent trente minutes maximum (ou quarante-cinq minutes, à condition de débourser un supplément de 71,51 euros).

Mais dans le cas de grosse affluence ou si la famille veut disposer de plus de quarante-cinq minutes, impossible d’avoir recours aux salles du crématorium. « La maman d’une petite fille de 4 ans, décédée accidentellement, a été contrainte d’aller à l’Église alors qu’elle ne le souhaitait pas, se souvient Sabine Le Gonidec, cofondatrice de la coopérative funéraire nantaise. C’était le seul lieu où elle pouvait recevoir beaucoup de monde. »

En cas d’inhumation, les possibilités sont encore plus réduites : soit la famille va dans un lieu de culte, soit elle se contente du cimetière, soit elle demande une cérémonie civile. C’est là que ça coince : les opérateurs de pompes funèbres ne mentionnent pas, dans leurs prestations, que les salles du crématorium peuvent être utilisées pour des cérémonies d’inhumation. En 2021, seules dix-huit de ce type s’y sont tenues.

Autre possibilité pour des funérailles laïques : les salles associatives, mises à disposition par la ville de Nantes. Elles coûtent entre 13 et 65 euros par heure mais sont, là encore, très peu utilisées pour les hommages funèbres. La mairie en recensait douze en 2016, sept en 2017 et, depuis, les chiffres stagnent. En outre, les pompes funèbres ne le mentionnent pas aux familles, vulnérables et mal informées. « La famille doit faire la réservation elle-même, signer un contrat avec la ville de Nantes et payer une caution, souligne la Maison des Adieux. Et face à l’urgence, il n’est pas toujours possible de trouver une salle disponible. »

Familles mal informées

La Ville reconnaît que le cœur du problème est bien l’orientation des familles. « Leur parcours dans l’organisation des obsèques est très opaque, admet le conseiller municipal Elhadi Azzi. Les pompes funèbres ne jouent pas le jeu pour les orienter vers les salles associatives. Nous allons former les personnes à l’accueil de ces salles et faire un vrai travail de communication. »

Ce travail d’information des familles, un organisme nantais s’y attelle depuis quelques années : la coopérative funéraire de Nantes. Créée en 2017 – une première en France –, cette société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) est une entreprise de pompes funèbres à but non lucratif, qui dit garantir une gestion éthique et désintéressée des funérailles, dans l’intérêt des familles.

Systématiquement, elle informe les familles de la possibilité d’obsèques civiles, les aiguille pour la réservation et s’occupe de l’organisation. « Il faut préparer, vérifier le vidéoprojecteur, les chaises, explique Sophie Dronet, sa cofondatrice. Parfois, il faut aussi cacher les murs car ils sont tellement vieux qu’il y a des bouts de punaises et de scotch. Soit 1h30 de préparation facturée aux familles. A mon sens, il devrait y avoir dans chaque commune une salle dédiée pour célébrer des funérailles laïques, tout comme il existe une salle de mariage laïc. Tout serait prêt en arrivant, comme à l’église. »

Disparités territoriales et désintérêt citoyen

Des disparités territoriales sévissent également dans la métropole. A Orvault, par exemple, la ville met gratuitement des plages de cinq heures à disposition de ses administrés dans l’une de cinq salles communales. A Saint-Herblain ou Saint-Sébastien-sur-Loire, en revanche, on se montre moins arrangeant. La première ne dispose que d’une salle de 40 places, souvent trop petite, quand la seconde a l’habitude d’orienter les familles vers l’Église.

Les choses ne sont pas prêtes de changer. En août 2021, la Métropole a adressé aux communes un questionnaire pour « définir les besoins ». Le très faible taux de réponse semble avoir confirmé le désintérêt généralisé pour la problématique funéraire. « Quand on veut enterrer un projet, on s’y prend comme ça, réagit l’ancienne élue Anne Lefevre. Les élus affirment que les citoyens ne sont pas demandeurs mais si on avait attendu que les citoyens demandent à être crématisés avant de construire un crématorium, on l’attendrait encore. »

Ni l’Église, ni les pompes funèbres n’ont intérêt à ce qu’une salle de cérémonie civile voit le jour à Nantes. Pour les diocèses, cela représente un manque à gagner (200 euros de don, versés par les familles). Pour les pompes funèbres, les cérémonies civiles ne sont pas rentables à cause du temps de préparation. « Ajouter cette option demande plus de travail et plus de formation, affirme Sophie Dronet. Au crématorium, le conseiller funéraire reprend les mêmes poèmes, musiques, textes alors que le célébrant de la coopérative funéraire personnalise la cérémonie en fonction de chaque défunt. »

« Les citoyens ne demandent pas grand chose quand il s'agit de mort »

« Les mairies délèguent le service public des funérailles, pourquoi s’embêter à avoir une salle, du personnel, de l’accueil, tout ça potentiellement gratuitement, remarque ironiquement Pascale Trompette, sociologue, autrice du livre Le marché des défunts, en 2008. De surcroît, cela serait très lourd à gérer et les citoyens ne demandent pas grand-chose quand il s’agit de la mort. Tout le monde y trouve son compte. Il n'y a que les coopératives qui revendiquent ces salles depuis leur émergence, c'est-à-dire très récemment. »

En mars 2021, la députée LREM de Loire-Atlantique, Audrey Dufeu-Schubert, qui dénonce « une rupture d’égalité selon que l’on est religieux ou pas », a déposé une proposition de loi contre l’âgisme préconisant de « créer des funérailles républicaines, avec la mise à disposition […] d’une salle. » A Nantes, la mairie annonce qu’elle développera son service de salles associatives et qu’elle relancera, avant juin 2022, la commission des affaires funéraires, destinée à rassembler les acteurs du secteur, pour réfléchir aux funérailles civiles. Mais, une fois de plus, ce ne sera pas pour le mandat en cours.