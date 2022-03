Rideau sur « Le 23 ». Après six mois de clôture « temporaire », la Ville de Nantes a décidé de mettre fin définitivement et discrètement à l’expérimentation culturelle dans l’ex-salle Bretagne, l’un des 15 lieux « à réinventer » confiés par la municipalité aux habitants et aux associations. Géré par l’association Big City Life, l’espace culturel et festif qui y avait ouvert en septembre 2020 était depuis au cœur d’insolubles conflits de voisinage, les habitants dénonçant régulièrement le bruit et le désordre occasionnés lors des soirées. Le 24 février dernier, la Ville leur a fait parvenir un courrier leur annonçant « la résiliation à l'amiable de la convention d'occupation, cela dans un délai raisonnable afin de laisser à l'association la possibilité de s'organiser ».

Les riverains de l’ancienne salle de cinéma des Hauts-Pavés ne sont d’ailleurs pas les seuls à pointer du doigt l’action de Big City Life. Dans des témoignages rassemblés par Mediacités, une demi-douzaine de salariés et anciens salariés de cette association créée en 2014 déplorent vivre ou avoir vécu en son sein un « enfer », bien loin de l’image jeune et cool que peut véhiculer cette structure hybride, à mi-chemin entre un média, une association et un organisateur d’évènements.

Ils mettent en cause son fondateur Nicolas Bénardeau, 33 ans, récemment présenté par Ouest-France comme « un rassembleur » et « une figure marquante de l’année [2021] ». De fait, le trentenaire « à l’air étudiant, enjoué et hyper-sympa à première vue », comme le dépeint un partenaire, réussit à drainer beaucoup de Nantais, plutôt jeunes, dans le sillage de son « média qui fait bouger la ville ». Une jolie réussite pour quelqu’un qui n’est pas vraiment issu du sérail culturel local .

Jusqu'à 151 000 euros de subventions annuelles

La page Facebook de « Big City » agrège ainsi 53 000 abonnés, son compte Instagram 27 000. Quant au site, sorte d’agenda culturel tendance, sur lequel on peut payer pour apparaître (nous y reviendrons), il revendique pas moins de 30 000 visiteurs uniques par semaine, dont les deux tiers seraient âgés de 17 à 35 ans. Un succès qui se vérifie aussi lors des évènements festifs maisons : 41 000 entrées estivales revendiquées en 2021 sur la friche culturelle éphémère animée aux Écuries Mellinet, dans la caserne réaménagée par la Ville de Nantes ; et jusqu’à 10 000 fêtards sous les Nefs de l’île de Nantes lors de la Block Party, co-organisée une fois par an.

Bref, quand on veut parler à la jeunesse à Nantes, Big City Life est devenu un acteur incontournable. Les élus nantais ne s’y sont d’ailleurs pas trompés, puisqu’ils appuient régulièrement l’association au titre des politiques jeunesse et culture. En 2020 et 2021, le soutien financier n’a jamais été aussi fort. Selon nos recoupements, Big City Life a touché ces années-là 120 000 euros puis 151 000 euros de subventions municipales sur fond de crise du Covid et des difficultés fatales au « 23 » (nous y reviendrons aussi). Ces fonds publics représentent la moitié du budget annuel de l’association (210 000 euros environ).

Wow. Quel samedi, quel Block Party. Immense merci à vous tous d’avoir été aussi nombreux de 12h à minuit, et immense merci aux 20 artistes qui ont répondu à notre invitation. La culture urbaine à Nantes, c’est ça 🔥 📸 @maxlmnr - blockpartyprod pic.twitter.com/GZae6zyARe — Big City Life (@_BigCityLife) December 5, 2021

La Ville de Nantes diligente un audit



« Nicolas a de bons concepts sans réel concurrence et une communauté de ouf [sic] à la fois en spectateurs et en dizaines de bénévoles », reconnaît un ancien employé (lire l'encadré En coulisses ci-après). « Big City parle à ce public cible très jeune que la Ville de Nantes n’arrive pas à toucher, complète une autre. Mais je reste halluciné que la Ville ferme les yeux sur ce grand n’importe quoi en termes de fonctionnement. »

Ferme ou plutôt fermait ? Car la dimension prise par l’asso et les mésaventures du « 23 » semblent récemment avoir changé la donne. « Au vu des subventions importantes versées et de ses demandes, nous commanditons à nos services un audit général sur les finances de l’asso et notamment sur le 23 », annonce à Mediacités Mahaut Bertu, adjointe (PS) à la vie associative. Un audit qui pourrait être étendu à la question du personnel, suite à nos révélations.

Depuis la signature du premier contrat, en 2018, ils sont déjà dix salariés à s’être succédé sur les trois postes que compte l’association (sans compter une vingtaine de stagiaires ou de services civiques). En moyenne, les salariés restent donc à peine plus d’un an. Un sacré turnover que les anciens expliquent par la pression mise sur leurs épaules. « Derrière le cool, Nicolas [Bénardeau] est un manipulateur bordélique et égocentrique qui pousse tout le monde à la limite, voire carrément en burn-out », s’émeut une ancienne de la maison. « Ces départs, ce sont des choix personnels, se défend de son côté le directeur, interrogé par Mediacités. Après je ne fais pas l’autruche, j’assume des erreurs de gestion. »

« C'est un ado avec son joujou »

Des erreurs ? Les anciens de Big City Life se montrent bien plus sévères. « Sa gestion est inexistante », juge par exemple l’un d’eux. Virements de salaires en retard, fiches de paie absentes ou erronées, suspension des salaires lors de la première vague de Covid-19, soldes de tout compte non réglés, congés non planifiés... « Il y a toujours une bonne raison pour ne pas être payé normalement ! », s’agace une autre ex-salariée. Un vaste bazar dans lequel rien n’est acté par écrit, où aucune réunion d’équipe ne se déroule sérieusement et qui pourrait déboucher, selon nos informations, sur au moins une saisie des prud’hommes.

« Le travail des salariés est bafoué, pas respecté. C’est un ado avec son joujou », complète un employé. « D’un côté, il te donne de l’autonomie, tu peux proposer et tester plein de choses. De l’autre, tu es complètement livré à toi-même. Il fait le mort, demeure injoignable pendant des semaines et, tout d’un coup, il va t’incendier dans un pavé par un mail ou un appel à minuit », ajoute encore une autre ex-employée. Cette incapacité à coordonner une équipe fait dire à un salarié que le « mal-être s’installe petit à petit, sur le long terme alors qu’au quotidien on s’organise comme on veut. Nico[las] ne sait pas et peut-être ne veut pas gérer quoi que ce soit. Quand il pique une colère, c’est un aveu d’impuissance ».

Du côté de Nicolas Bénardeau, on incrimine la période Covid-19. « Quand on est en visio ou qu’on communique par mail, les choses ne sont pas bien dites, pas bien faites, explique-t-il. J’essaie d’évoluer là-dessus et j’espère que c’est mieux maintenant. Si on avait les moyens, j’aimerais qu’on soit accompagné dans la gestion des ressources humaines. » « Je n’avais jamais entendu parler de ces problèmes, de ce mal-être, note de son côté Mahaut Bertu. C’est une alerte pour nous. »

La curieuse rémunération du directeur

L’élue n’est peut-être pas au bout de ses surprises. Car d’après les documents que Mediacités a pu consulter, la gestion est chaotique à tous les étages. Les conditions de la rémunération de Nicolas Bénardeau, par exemple, interrogent. D’abord en contrat aidé jusqu’en 2018, puis en CDI (pour un salaire qui s’élève à 2 800 euros nets mensuels désormais), le directeur a aussi facturé à l’association via une micro-entreprise. Sur six mois, en 2019, nous avons identifié dix virements vers son compte personnel, sous le libellé « presta[tions] », pour un total de 6 300 euros. « Je n’étais pas directeur à l’époque, le bureau de l’association a décidé des montants », avance celui qui est pourtant directeur… depuis l’origine. « Je ne facture plus du tout. Dès que j’ai été embauché en [CDI], j’ai arrêté mon statut d’auto-entrepreneur », poursuit Nicolas Bénardeau. Vérification faite, sa société est toujours active.

« Si cela est confirmé, voilà un souci clair de gestion et de conflit d’intérêts, soupire Mahaut Bertu. On ne prendra pas ça à la légère. » Pour autant, les proches du patron de Big City Life que nous avons interrogés ne dressent pas le portrait d’un homme vénal. Hyperactif et bordélique, peut-être, mais pas vénal. « Ça toujours été quelqu’un d’impliqué, sans qu’il reçoive beaucoup en retour », note Jules Le Lan, un administrateur et co-organisateur des soirées Block Party. Un partenaire se fait néanmoins plus rude : « Il a pris la grosse tête. Il fait ça pour son ego et pour l’argent désormais. »

En tout état de cause, aucun contrôle interne ne s’exerce au sein de l’association, qui fonctionne principalement grâce à l'argent public. Depuis ses débuts en 2014, Big City Life a en effet comme présidente… la compagne du directeur, Manon Jeanneau. « C’est Nico[las] qui décide de tout, il n’y a pas de vie associative. Le CA comme les AG sont des blagues. Là-dessus non plus la Ville de Nantes n’a jamais demandé d’explications », s’offusque une source interne.

« Il n’y a pas de conseil administration et on n’est pas nombreux côté organisation », admet même Sarah Marouani, chargée du recrutement et de la réorganisation de « Big City » depuis juillet dernier (en tant qu’indépendante). Elle soutient néanmoins un directeur « qui a structuré et professionnalisé la structure ». Nicolas Bénardeau, de son côté, dément : « On a un conseil d’administration plutôt fort avec huit membres qui se réunissent chaque mois. Trois d’entre eux font partie du bureau. Et notre dernière assemblée générale date de 2021 ». Selon nos vérifications, quatre – au moins – de ces administrateurs ont des liens d’intérêt directs (événementiels et/ou financiers) avec l’association.

Risque d’accident industriel

Reste que malgré ces dysfonctionnements en cascade, l'histoire de l’association ressemblait jusqu’à présent à une success story, à l’image de la friche culturelle animée l’été dernier caserne Mellinet. Jusqu’à la fermeture définitive du « 23 », du moins, qui fait planer le risque d’un accident industriel. « Big City » comptait sur ce lieu d’expérimentation culturel pour doubler son activité grâce notamment à 200 000 euros de recettes annuelles supplémentaires, provenant à 75 % du bar (le reste – 30 000 euros – provenant d’une subvention municipale).

« Depuis de longs mois on constate que ce projet festif, dans ce lieu ouvert au public, ne fonctionne pas », note Mahaut Bertu. Avant de tempérer les risques qu’elle fait peser sur l’association. « La fermeture n’est pas sèche, on échange encore sur les modalités ». Reste que dans le milieu culturel, la mésaventure fait causer. « Je trouve bizarre que la Ville soit en incapacité d’organiser une conciliation [avec les riverains, NDLR] alors que tout avait été choisi et validé en amont », remarque Virginie Frappart, co-créatrice du lieu associatif POL’n, qui accueillait Big City Life avant son déménagement au « 23 ». Un acteur de premier plan des discussions avec les voisins fait entendre un autre son de cloche : « Tout ça c’était pour vendre le projet à la Ville. Mais Monsieur Bénardeau s’en moque depuis le début. Sa méthode, c’est de parfumer la vérité pour que ce soit accepté. Et puis advienne que pourra. »

« On remet les choses en ordre »

Les effluves de ce parfum commencent néanmoins à se propager à l’extérieur. « C’est un mauvais payeur et ça se sait », tacle un professionnel de la culture. Les factures à régler finissent « toutes en tas, voire à la poubelle. De temps en temps, Nico[las] en paye une par ce qu’il a envie », décrit une ex-employée. En 2020, 1 700 euros de loyers n’ont pas été réglés à POL’n. Big City Life épongera finalement ses dettes début 2021, mettant un terme à une « incompréhension ».

En revanche, des dizaines des réclamations voire de missives d’avocats restent lettres mortes alors que le site bigcitylife.fr (re)publie par centaines des photos sans en avoir les droits. Celles de médias comme Ouest-France, Presse Océan, de partenaires ou d’influenceurs. « Même un des photographes de la Ville de Nantes nous a alerté », raconte-t-on en interne. « Ça ne se fait plus du tout », répond Nicolas Bénardeau, auteur d’une partie des articles, quand on lui en fait la remarque. Avant de changer de pied : « Je ne pensais pas que ça continuait. Je vais faire remonter. On remet les choses en ordre. »

Média jeune et vieilles ficelles



De l'ordre, certains ajoutent aussi que Big City Life pourrait en mettre sur le plan éditorial. Chaque année, une quarantaine de structures, parfois de premier plan - bars, restaurants, Stéréolux, Les Machines de l’île, Le Voyage à Nantes, Nantes Université ou, plus rarement, la Ville de Nantes (comme en juin dernier par exemple) – achètent des articles sur leurs évènements ou des annonces sur bigcitylife.fr. Sans qu’aucune mention ne signale à l’internaute qu’il s’agit là d’une publicité ou d’un contenu promotionnel.

La pratique – qui a suscité de vifs débats en interne – est facturée entre 200 et 800 euros suivant les offres et la durée (ponctuelle ou annuelle) du partenariat. Pour le directeur, « tant qu’on est décideurs de ce qu’on écrit, il n’y a pas de problème ». Les revenus générés par ces pubs déguisées restent modestes (10 000 euros par an environ), mais témoignent néanmoins de l’outil d’influence qu’est devenu bigcitylife.fr.

Une influence dont semble être conscient son directeur qui relaie régulièrement la communication et les initiatives municipales. La maire (PS) de Nantes, Johanna Rolland, est ainsi régulièrement interviewée par Nicolas Bénardeau sur les pages du site. Un peu à toutes les sauces : en mode visite de « mon Nantes » en 2017 (ça sera la seule dans ce format), en visio par smartphone, et dans des bars ici ou là pendant la campagne municipale, en 2020. Comme quatre autres candidates, certes, mais « clairement dans le but la mettre en avant », se souvient une source interne.

Une façon, peut-être, de rentrer dans les bonnes grâces de l’élu alors que Big City Life lorgne sur de gros projets municipaux, comme « une occupation transitoire sur le Château de la Gaudinière » ou « l’avenir de la Tour Bretagne ». Une stratégie finalement pas si payante vu la tournure qu’ont pris les choses au « 23 ». Comme Nicolas Bénardeau le dit lui même aujourd’hui, « les relations avec la ville de Nantes ne sont pas au beau fixe ».