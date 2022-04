Près de 25 millions de visiteurs annuels, 70 000 mètres carrés de boutiques et de rayons d'hypermarchés, des restaurants, des parkings à perte de vue, plus de 1 500 employés et des centaines de millions d’euros de chiffre d’affaires… N’en jetez plus. À vouloir décrire l’empire sur lequel règne le Nantais Pierre Chartier, on userait un dictionnaire des superlatifs. Car il s’agit bien de cela : un empire, tout entier dédié à la consommation et dont presque tous les habitants de l’agglomération nantaise ont déjà franchi les frontières, au moins une fois dans leur vie.

Pierre Chartier… Un « esprit vif », « brillant », mais « de faible empathie » et « sans état d'âme », menant ses entreprises d'une main de fer, ainsi que l'ont décrit la plupart de ceux ayant accepté de répondre à Mediacités pour cette enquête.