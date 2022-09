Audencia : le très cher projet de campus parisien qui inquiète les salariés

Audencia compte aujourd’hui une dizaine de « campus ». Au nord de Nantes, jouxtant les facs, il y a d’abord ce long paquebot vitré de 16 000 mètres carrés, siège et propriété de l’école. Plus au sud, sur l’île de Nantes, on trouve ensuite les 6 000 mètres carrés modernes et cubiques du Médiacampus, inauguré en 2018 moyennant 16 millions d’euros (financés à 50% par les collectivités), qui appartient à la CCI de Nantes Saint-Nazaire.

C’est justement au siège de cette dernière qu’on trouve la dernière adresse nantaise de l’école : une aile vieillissante du bâtiment, ripolinée en « City campus Nantes » et réservée aux enseignements des bachelors. A ce patrimoine nantais, il faut encore ajouter une antenne vendéenne à La Roche-sur-Yon, une autre au Brésil (São Paulo) et trois en Chine (Beijing, Chengdu et Shenzhen). Bref, en matière immobilière, Audencia ne fait pas dans la demi-mesure.

Elle ne compte pas s’arrêter là. Lancée comme les autres écoles de commerce dans une course à l’échalote des investissements immobiliers risqués, la direction de l’établissement créée à Nantes en 1900 imagine désormais son avenir en région parisienne.