Après la rentrée agitée de Johanna Rolland, la droite nantaise rêve d’alternance

Un millier de personnes dans les rues détrempées de Nantes pour dire « Stop à l’insécurité ». Dont, affichettes en main, les principaux élus nantais d’opposition de droite et du centre… Ce premier samedi du mois d’octobre, dans les couloirs de l’hôtel de ville, on craignait de voir défiler une foule bien plus dense sous les fenêtres du bureau de la maire (PS), Johanna Rolland. Il faut dire que la manifestation venait après une succession de faits divers plus glaçants les uns que les autres : viol sur l’île de Nantes, agressions à répétition dans le centre-ville, règlements de comptes liés au trafic de stupéfiants, etc.

Une série noire qui vaut alors à la ville les « honneurs » des médias nationaux. Et à de nombreux élus LR et LREM quelques quarts d’heure de célébrité quasi warholiens. Des pages de Valeurs Actuelles à celles du Figaro Magazine, en passant par L'Obs ou L'Express ; des plateaux de Pascal Praud ou Jean-Marc Morandini sur C-News à celui du 20 heures de TF1, jamais l’opposition nantaise n’a bénéficié d’une telle couverture médiatique. De quoi lui sentir pousser des ailes. Ajoutez à cela l’abandon par Johanna Rolland du projet d’Arbre aux hérons, et voilà la droite locale qui se prend à y croire comme jamais : après 37 ans dans l’opposition, les élections municipales de 2026 sont pour elle.

Retrouvez mon interview par @Valeurs actuelles. Le titre est un peu accrocheur à mon goût mais il faut savoir alerter. C’est malheureusement la seule manière de faire bouger les choses à #Nantes. https://t.co/9l87E3Udnd — Foulques Chombart de Lauwe (@Foulques44) October 10, 2022

L'ouverture jusqu'aux macronistes

« C’est maintenant ou jamais, confirme Sébastien Arrouët conseiller métropolitain (divers droite). Personne ne s’y attendait, mais Johanna Rolland enchaîne les dossiers pourris depuis la rentrée. La séquence est terrible. Certes, elle est habile et courageuse, mais ne sent-on pas émerger un vote contre elle pour 2026 ? Après tout, même si l’époque a changé, Jean-Marc Ayrault n’a jamais fait de telles erreurs », compare cet élu municipal d’opposition à Orvault.

Quelques jours plus tôt, il avait justement rassemblé dans sa commune quelques pontes de l’opposition. Estampillés LR, bien sûr, à l’image Laurence Garnier, sénatrice et