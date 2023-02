Débitumer tout en bétonnant… l’ambivalence de Nantes sur la nature en ville

Une nouvelle silhouette familière de l'artiste nantais Jean Jullien a élu domicile l'an dernier près du château des ducs de Bretagne, à Nantes. Baptisée Le Débitumeur, elle représente un personnage enlevant ces couches de revêtement et d'asphalte qui asphyxient et réchauffent les sols, annihilant toute vie dessous et rendant celle au-dessus de plus en plus insupportable lors des fortes chaleurs.

L'œuvre est un clin d'œil au « plan Pleine terre », adopté par la municipalité nantaise en juin 2022. Un plan qui concrétise l’une des promesses de la maire (PS), Johanna Rolland, lors de la campagne municipale de 2020 : « Végétaliser la ville en supprimant tous les mètres carrés de bitume inutile ». Un plan qui vise surtout à ramener la nature en ville et à faire en sorte que celle-ci soit plus « résiliente, adaptée aux risques écologiques ».

L'enjeu ne se résume pas à une simple question esthétique. En juillet 2021, une étude de l’Auran, l’agence d’urbanisme de la région nantaise, montrait