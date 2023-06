« Nous avons pris la décision de dissoudre le pôle « JT » de l’association G‑Eyes, et de mener une investigation concernant les autres activités de l’association, avant de suivre le processus interne qui pourra décider de plus fermes mesures individuelles ». Le 30 mai dernier, voici ce que la direction d’Audencia répond à Mediacités. Quelques jours plus tôt, suite à une enquête entamée il y a six mois, nous avons fait parvenir aux responsables de l’école de management nantaise une série de questions sur l’une des associations étudiantes de l’établissement.

Depuis une quinzaine d’années, le G‑Eyes (en référence aux « god’s eyes » ou « les yeux de Dieu ») diffuse en effet régulièrement des « JT » (ou journaux télévisés). Sur le papier, il s’agit de films censés donner les dernières nouvelles de la vie de l’école. En réalité, comme