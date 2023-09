Dans l’ombre du Puy du Fou, la puissance des réseaux villiéristes et vendéens

En 2027, le Puy du Fou fêtera ses 50 ans. Une incroyable réussite économique et artistique due, en partie, à de solides appuis politiques, administratifs, financiers et culturels. Ceux de son créateur, Philippe de Villiers et de ses proches. Mediacités et Complément d’enquête en dressent la cartographie. [2/4]