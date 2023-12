Visage gracile et longs cheveux qu’elle entortille, Angela déroule son histoire. Celle d’une adolescente qui a voulu échapper à la violence d’un homme, quitte à fuir son pays du jour au lendemain, sans aucune ressource. La jeune fille, qui dit avoir 15 ans, a grandi à Kinshasa, en République démocratique du Congo.

C’est le décès de son père qui fait basculer son enfance, privant sa mère de ressources et Angela d’école, dans ce pays où la scolarité n’est pas gratuite. L’arrivée d’un beau‐père alcoolique et violent la pousse à quitter précipitamment son foyer, pendant l’été 2022. « Un jour, il m’a poursuivie dans la maison et j’ai eu tellement peur que je suis partie. Cela ne servait à rien d’appeler la police. On n’a même pas de numéro pour les joindre dans mon pays… ». Partie sans rien emporter, elle glane de l’argent dans les marchés de la ville jusqu’à croiser un homme « à l’air riche » qui l’héberge contre des travaux domestiques.