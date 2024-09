Tout l’été, il était la star des réseaux sociaux. Réalisé par l’artiste Jean‐François Fourtou, L’Enfant Hybridus a posé sa tête de palmier et ses pantoufles de velours vert mousse sur la place Royale. Mais cette semaine, il faut plier bagage avec la fin du Voyage à Nantes 2024 (VAN). Sa tête, un palmier des Canaries acheté dans une pépinière de la région nantaise, sera plantée dans le jardin extraordinaire.

À quelques pas de là, le rêve de Fitzcarraldo, l’œuvre d’Henrique Oliveira qui étend ses ramifications sinueuses place Graslin sera également retirée. Son ossature bois – où se mêlent déjà des installations passées du VAN, notamment de la récupération des façades dressées place du Commerce en 2022 par l’artiste Alexandre Benjamin Navet – sera découpée en tronçons, stockée et « si possible, réutilisée » selon les équipes du VAN. Quant au revêtement de l’œuvre, du contreplaqué recouvert d’une couche de bois agrafée, il sera envoyé à la déchèterie. À l’extrémité de ses branches, posées sur les marches du théâtre, les branchages de bois mort, glanés en bateau sur les bords de Loire, seront redéposés sur la grève du fleuve. « On a là l’exemple même de l’œuvre éphémère, illustre Romain Decroix, responsable technique du VAN qui fait la visite en centre‐ville ce jour‐là. Elle n’a pas été conçue pour durer et serait compliquée à pérenniser, à cause du vent notamment, qui pourrait soulever la structure. »