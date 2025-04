L’IsdaT, institut supérieur de l’austérité totale ? C’est ce que craint en tout cas le collectif l’IsdaT en danger, composé de personnels, d’étudiants et de représentants syndicaux de l’école d’art. Comme pour la majorité des acteurs culturels et associatifs toulousains, 40 % de la dotation annuelle de l’école d’art a été gelée par la municipalité. Cette baisse est moins drastique que prévu. Elle s’élève finalement à 10 %, soit 460 000 euros, comme l’a entériné le conseil d’administration de l’école le 4 avril.

La ponction reste tout de même problématique pour cette structure qui accueille plus de 400 étudiants chaque année. Dépendante à 75 % de la mairie, elle se remet à peine d’une crise financière due à sa mauvaise gestion, qui avait entraîné de fortes turbulences en interne et des difficultés de trésorerie. S’y ajoutent en plus une baisse de 8 000 euros de la subvention de Toulouse métropole (- 10 % également), et une autre de près de 40 000 euros pour la subvention de la Drac Occitanie (- 2,5 % de la subvention).

Au total, l’Isdat va donc encaisser une baisse de 9 % de son budget, qui s’élevait à 6,2 millions d’euros l’an dernier.

« La municipalité renonce ainsi à l’ambition qui semblait être la sienne en 2023 lorsqu’elle accordait à l’IsdaT une subvention exceptionnelle d’un million d’euros pour couvrir …