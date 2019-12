Le 14 octobre dernier, treize inspecteurs de l’ASN, l’Autorité de Sûreté Nucléaire et onze experts de l’IRSN, l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, s’engouffrent dans l’enceinte de la centrale nucléaire de Golfech, composée de deux réacteurs nucléaires de 1300 Mwe, Depuis leur mise en service en 1991 et 1994, c’est la première fois qu’une telle visite d’envergure a lieu. « Cette inspection portait sur le thème des facteurs organisationnels et humains. Ce thème a été abordé à travers plusieurs prismes techniques, à l’occasion de sous inspections thématiques : conduite, gestion des compétences, intégration du référentiel, maintenance, retour d’expérience, modifications, risques de fraude et recherche de fraudes. Une inspection inopinée a été conduite dans la nuit du 16 au 17 octobre sur les réacteurs 1 et 2 portant spécifiquement sur la conduite, écrit Christophe Quintin, inspecteur en chef de l’ASN.

Renouvellement massif des effectifs

Une centrale nucléaire fonctionne 24 h sur 24, 365 jours par an. Ingénieurs, techniciens, soudeurs, chaudronnier, chimistes, etc, tous sont sur le pont en continu. À Golfech, ce sont 760 salariés et quelques 250 sous-traitants qui s’y activent chaque jour. Un ballet humain qui doit être en parfaite harmonie. Sauf que, comme l’ont constaté les inspecteurs, c’est loin d’être le cas.

Exemple avec les équipes de « quart » qui travaillent sur le rythme des 3X8 et qui doivent se relayer en suivant une procédure bien définie afin d’assurer la continuité des activités et la . . .