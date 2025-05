VBL, PVP, GBC, ADR… Ces sigles énigmatiques ne parleront qu’aux spécialistes du secteur. Ainsi qu’à la destinataire des engins – véhicule blindé léger, petit véhicule protégé, etc. – en question : l’armée française. 90% de ses véhicules à roues lui seraient fournis par le même acteur, la société Arquus (ex‐Renault Trucks Défense), 1 200 employés en France dont le tiers dans son antenne de Saint‐Nazaire. Un site historique duquel ne sort plus aucun engin neuf depuis sa reconversion en centre de maintenance, il y a quelques années.

« Avec le contexte actuel, on se dit qu’on a une charge de travail assurée », remarque Stéphane Lachiver. Le directeur du centre nazairien d’Arquus fait évidemment référence à la nouvelle donne géopolitique. Début mars, après que Donald Trump a remis en cause les principes fondant la relation entre l’Europe et les États‐Unis depuis la Seconde Guerre mondiale, le ministre des Armées Sébastien Lecornu a chiffré « poids de forme idéal » de la “Grande Muette” à 100 milliards d’euros par an. Soit environ le double de son budget actuel de 50,5 milliards d’euros en 2025.