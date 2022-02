À Paléficat, au nord-est de Toulouse, l’autre côté du périph’ a des airs de campagne. « Ici, il n’y a même pas de tout-à-l’égout », remarque un riverain installé dans un ancien corps de ferme en briques rouges. Autour de chez lui, champs de céréales, maisons avec poulailler, routes étroites et rives de l’Hers caractérisent le « dernier quartier rural » de la commune. C’est dans cette zone périurbaine proche de L’Union que s’apprêtent à sortir de terre plus de 7 000 logements dans les vingt-cinq prochaines années. Acté en 2021 par Toulouse Métropole, le projet urbain « Bocage habité » porté par la société publique Oppidea prévoit d'aménager 121 hectares pour accueillir environ 15 000 nouveaux habitants. C’est l’équivalent de la commune voisine de Balma-Gramont.

Alors forcément, chez les riverains, la disparition annoncée de ce cadre champêtre a du mal à passer. En novembre dernier, un collectif d’une dizaine d’habitants s’est formé pour questionner le projet et informer la population. Regroupés sous le nom « le Bocage autrement », ses membres ont pour la plupart fait partie du panel de concertation, mis en place l’an dernier par Toulouse Métropole. Après une campagne d'inscription, dix volontaires ont été tirés au sort pour prendre part aux échanges. Tenus au secret par une clause de confidentialité jusqu’à la nomination de l’urbaniste Michel Guthmann comme maître d'œuvre fin 2021, ils racontent l’envers de la consultation telle que la pratique la collectivité.

Chercheur au CNRS, Matthieu Mambrini a été l’un de ces dix volontaires. « On donnait notre avis sur les candidats, mais c’était purement consultatif. Dès qu’on demandait le cahier des charges ou le phasage du projet, on ne nous répondait pas. Les politiques étaient absents des réunions », regrette-t-il aujourd’hui. Un jugement partagé par cinq autres membres du panel, qui au terme des huit réunions consultatives au siège d’Oppidea, ont compris que leurs avis sur le projet urbain ne seraient pris pas en compte.

Interrogée par courriel sur cette critique relevée par les riverains, Toulouse Métropole se borne à rappeler que « le principe de la concertation est d’établir un dialogue, un cadre qui permet les échanges d’arguments, de visions pour que l’avancement d’un projet se fasse en ayant entendu tous les avis. » Des éléments de langage qui ne répondent pas sur le fond...

« On n’est pas anti-urbanisation »

« On n’est pas anti-urbanisation ou victime du syndrome nimby . Toulouse est une belle ville et il y a de quoi faire quelque chose de super ici », juge Gigliola Mambrini, elle aussi membre du collectif. Mais comme cette professeure de méditation, tous jugent cette urbanisation outrancière. « Le projet prévoit une densité de 200 habitants par hectare à Paléficat, alors que la moyenne toulousaine est de 41 hab/h », s’exclame Mathieu Mambrini.

Alors que ce quartier est « le plus éloigné de la place du Capitole », il est desservi par une seule ligne de bus, la n°114. Il faut environ 25 minutes à pied pour rejoindre la plus proche station de métro à Borderouge. Le collectif demande donc un plan de transport spécifique au quartier pour anticiper les déplacements des 15 000 nouveaux habitants. Ils demandent également au conseil métropolitain de garantir des emplois pour 62,5 % des futurs habitants du projet « Bocage habité » jusqu’en 2030. Un objectif du schéma de cohérence territoriale (Scot), sans lequel Paléficat pourrait devenir « une énorme cité-dortoir », comme le craint Jérôme Lachurie, ingénieur d’affaires et dernier agriculteur de la zone.

Aujourd’hui, ces demandes restent lettre morte, car le dialogue est rompu entre les riverains et la collectivité. « Notre projet n’est pas cette caricature qu’en fait « Le bocage autrement », estime Toulouse Métropole. Il prévoit d’aménager des cœurs de vie avec des commerces, des services et des équipements publics de proximité, reliés par des espaces naturels [...] et il redonne plus de place à la nature en ville et répond également aux défis environnementaux. » Des arguments qui laissent le collectif circonspect. « Ils nous parlent d’écologie, mais on ne comprend pas pourquoi ils veulent urbaniser des terres agricoles, avec toute une faune et une flore », déplore Céline Constantin, responsable développement d’équipement et riveraine de Grand Selve, le quartier voisin, également concerné par l’aménagement de la zone.

L’enjeu de la qualité de vie

Le quartier Paléficat symbolise en fait tous les paradoxes du développement urbain. Pour éviter la bétonisation des espaces naturels aux abords des villes, la politique urbaine n’est plus à l’étalement, mais à la densification. Malgré son éloignement du centre et son profil rural, « Paléficat est un cœur d’agglomération inscrit dans le schéma de cohérence territoriale (SCoT) », justifie la Métropole. Cette future Zac (Zone d’aménagement concertée) répond à un besoin croissant de logements dans la capitale occitane, qui accueille 5 076 personnes en moyenne chaque année, selon les derniers de l'Insee. Dans le même temps, la loi Climat-résilience adoptée par l’Assemblée nationale l’été dernier prévoit un objectif zéro artificialisation nette des sols d’ici 2050. Dans cette perspective, l’édification de 7 000 logements dans des champs apparaît comme une absurde contradiction.

Pour Lionel Rougé, enseignant-chercheur en géographie à l’Université Toulouse II Jean Jaurès, « Il faudrait que les autorités publiques se demandent si elles peuvent penser autrement qu’avec une simple addiction aux logements hors sol ». Selon lui, il est essentiel de prendre en compte l’avis de la population actuelle et future pour créer un lieu de vie pérenne et de qualité. « Est-ce que les ZAC qu’on produit sont des lieux dans lesquels les Toulousains auront envie de rester vivre ?, questionne le géographe. Si on enlève des terres agricoles pour produire des logements temporaires, les habitants voudront finalement partir à la campagne, cela générera de l’étalement urbain plus tard. » Il ajoute : « Cette concertation n’est pas simplement une question de politique publique, mais aussi un enjeu démocratique. » Déterminé, le “Bocage autrement” compte désormais mobiliser tous les habitants du quartier afin de donner du poids à ses revendications.