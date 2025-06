Toulouse se prépare à la vidéosurveillance algorithmique, selon Next

Toulouse Métropole et quinze communes, dont Toulouse, veulent moderniser et étendre leur réseau de vidéosurveillance. Selon le site Next, qui révèle l'appel d'offres à 16,4 millions d'euros, le prestataire devra proposer du matériel rendant possible la vidéosurveillance algorithmique, tout en désactivant cette fonctionnalité toujours pas légalisée.

Toujours plus de vidéo‐surveillance à Toulouse. La Ville rose, la Toulouse Métropole, et quatorze autres communes de Toulouse Métropole veulent moderniser et étendre leur réseau de vidéosurveillance. Le site Next a repéré l’appel d’offres publié le 25 mai dernier, et analysé l’épais dossier technique (disponible pour les abonnés du média spécialisé).

D’un montant de quatre millions d’euros par an, le marché court sur la période 2026–2029, soit un total de plus de 16 millions d’euros. Il est divisé en deux lots. Le premier concerne les dispositifs de surveillance (2,5 millions d’euros par an). Le second porte sur les « équipements centraux » (serveurs, stockages et logiciels) pour un montant d’1,5 million d’euros par an. Tout compris, Toulouse est la principale commune concernée, avec une dépense prévue de 1,5 million d’euros par an.

Selon le dossier technique, « l’un des objectifs primordiaux de ce projet est d’élargir la couverture de la vidéo protection afin d’assurer une surveillance optimale des zones sensibles et stratégiques ». Le nombre de nouveaux dispositifs n’est cependant pas spécifié.

Les collectivités veulent aussi améliorer « la qualité des images enregistrées » en utilisant des « caméras haute définition » pour permettre « une identification précise des individus, des véhicules …