Article publié sur Mediapart le 22 mars et repris dans le cadre de notre partenariat éditorial.

C’est un match de football amateur comme il s’en déroule toutes les fins de semaine aux quatre coins du pays. Le samedi 8 janvier, à 20 heures, l’Union sportive Toulouse (UST) est en déplacement à Baziège, petite ville de 3 500 habitant·es, pour y disputer la septième journée de championnat. Poule A, 5e division de district départemental, le plus bas niveau de la Fédération française de football (FFF). L’UST est venue avec son équipe « multiculturelle » chère à Samih Bentaha, 29 ans, le président du club, également joueur et capitaine. « Il y a de tout chez nous : des Noirs, des Arabes, des blancs tatoués, des pas tatoués, gitans, gays, beaucoup de jeunes... »

Entrepreneur ambitieux, actif (il dirige des entreprises dans le BTP, l’immobilier, la fibre), et sportif, il a fondé l’UST en 2017 pour, entre autres, « casser les clichés et montrer qu’une équipe avec des jeunes des quartiers, des Maghrébins, des Noirs, se comporte bien, respecte des valeurs. Qu’il n’y a pas de problème, on peut venir jouer dans les campagnes, accueillir les adversaires, on est corrects... ». Mais ce 8 janvier, à Baziège, l’ambiance est fraîche.

Les joueurs de l’UST, dont leur capitaine-président, parlent d’un match dur et heurté, durant lequel ils ont été insultés par quelques spectateurs. Des moqueries. Des injures. Et, d’après leurs récits, des insultes à destination de deux joueurs noirs : « Bouge tes sales fesses ! » et « Va couper des bananes ! »

Côté Baziège, on s’inscrit en faux. Longuement interrogé, Guillaume Moreau, président du club, « conteste qu’il y ait eu des propos racistes », considère que les joueurs de l’UST se sont « monté le bourrichon » et déplore « une accusation » qui pénalise son club. Au téléphone, il assure : « La seule chose que nous assumons, c’est que nous avons un public chambreur, ce ne sont pas des enfants de chœur, c’est vrai... »

Récit contre récit. La commission de discipline du district, qui a reçu des représentants des deux clubs fin février, a clairement choisi. « On est arrivés en victimes, on est repartis en coupables », résume Samih Bentaha, le président-capitaine de l’UST, révolté.

Dans un jugement rendu le 11 mars, la commission lui a infligé dix matchs de suspension et cinq au président adjoint et coach, Alexandre Harle. Les deux hommes sont accusés d’être « co-responsables du retrait de l’équipe » du terrain avant la fin du match et de « comportement blessant à l’égard de l’arbitre ». Leur club est, en sus, condamné à verser 274 euros d’amende, dont 90 euros de frais de dossier. De son côté, le Baziège OC s’en tire avec « un point de retrait avec sursis au classement », à cause du « comportement du public ».

« C’est écœurant », réagit Ernest, 38 ans, arrière latéral, l’un des anciens de l’équipe. Franco-Haïtien, Ernest était sur le terrain le 8 janvier et dit s’être fait insulter tout le match : « Fils de pute ! », « Va niquer ta mère ! », etc. Pour lui, cette décision est « une porte ouverte au charriage et aux insultes. Ça veut dire qu’on peut tout dire, sur un bord de terrain... »

Djibrine, lui, a perçu de la négrophobie, même s’il n’emploie pas ce terme, dans les mots qui lui auraient été adressés par un groupe de trois ou quatre hommes sur le bord de la touche, en fin de première mi-temps. « Après une blessure, je suis resté allongé au sol, raconte l’attaquant centrafricain de 24 ans. L’arbitre m’a demandé de sortir et quand je me suis échauffé pour revenir sur le terrain, un supporter m’a dit : “Bouge tes sales fesses !” Je n’ai pas répondu. Je suis resté calme. Parce que moi, si j’ouvre ma bouche, on va peut-être se battre. » Pour lui et ses coéquipiers, il n’y a aucun doute : le « sale » fait référence à la couleur de sa peau.

« Des insultes racistes comme ça, en 2022 ? C’est pas normal, pas au foot. Ça m’a touché. » Djibrine dit aussi avoir été « perturbé » par les insultes qui ont visé son coéquipier. « Des “Nique ta mère !”, par exemple – excusez-moi pour le gros mot : il a perdu sa mère et je sais qu’il était triste quand il est rentré chez lui. »

En seconde mi-temps, Saïd, un défenseur latéral de l’UST, noir lui aussi, reste au sol après un contact. L’arbitre ne siffle pas faute, le jeu se poursuit, Baziège marque et prend le score. « Les joueurs adverses ont célébré leur but et se sont replacés dans leur partie de terrain, raconte Samih. À ce moment-là, j’ai entendu une femme sur la touche, tournée vers Saïd qui était encore au sol, lui crier : “Va couper des bananes !” Je lui ai demandé si elle pouvait répéter ce qu’elle venait de dire. Elle a d’abord nié, puis dit qu’elle s’adressait à son fils qui venait de marquer le but. » Une scène confirmée par le coach de l’équipe, Alexandre, présent sur le banc juste à côté.

« La fin de la phrase, je l’ai très bien entendue, poursuit Ernest. Je ne sais plus si elle a dit “couper” ou “manger” des bananes, mais elle regardait dans la direction où mon coéquipier était au sol. Je n’ai absolument aucun doute sur le fait que c’était destiné à Saïd. »

Dans le procès-verbal dressé par la commission de discipline, cette femme, épouse d’un entraîneur et mère d’un joueur de Baziège, dit avoir invité son fils à « manger des bananes pour ses crampes ». Sollicité, le couple ne nous a pas répondu.

« J’ai bien entendu ces paroles prononcées par des supporters », raconte après coup Djabir Mirghane, arrière central à l’UST. Ce jour-là, ce militaire de 34 ans, « originaire de l’océan Indien », avait amené son ado pour que ce dernier le voie jouer au foot. « Quand on est revenus à la voiture après le match, mon fils avait les larmes aux yeux, ne comprenait pas ce qui s’était passé, relate-t-il. Lui joue dans un autre club toulousain avec des joueurs arabes et noirs et il n’avait encore jamais été confronté à un racisme de ce type. Ça l’a choqué. Sur le moment, je n’arrivais pas à trouver les mots parce que j’étais dégoûté et attristé. Et puis je lui ai dit que des cons, il y en a partout. Qu’il devait laisser ces personnes se noyer dans leur bêtise, ne pas croire ces inepties. »

Sur le terrain, le ton monte, les joueurs de l’UST décident de rentrer aux vestiaires, quelques minutes avant la fin du temps réglementaire. Le 11 mars, la commission de discipline du district a donc choisi de sanctionner cette décision et de réprouver « les agissements du public de Baziège uniquement pour les propos déplacés », sans retenir de racisme.

À propos de « cette histoire de groupe de trois ou quatre mecs qui auraient proféré des insultes racistes », le président du club de Baziège, Guillaume Moreau, assure en avoir eu « un au téléphone qui [lui] a dit qu’ils avaient été très chambreurs, peut-être trop, mais qu’ils n’avaient pas tenu des propos racistes [et que] ceux-là fréquentent des gars venus des quartiers... » L’argument éculé de « l’ami » juif, arabe ou noir.

« On ne blâme pas tout le club de Baziège, clarifie de son côté Samih Bentaha. On sait qu’il s’agit d’une minorité de supporters. Mais il y a eu des propos racistes lors de ce match, comme on y a été confrontés à quatre ou cinq reprises depuis que le club existe. Et on en a marre. » Après avoir attendu toute la journée du dimanche 9 janvier un coup de téléphone de son homologue, qui n’est arrivé que le lendemain, Samih a publié sur Facebook une vidéo dans laquelle il donne sa version des faits et condamne le racisme. Dans la foulée, Guillaume Moreau a déposé contre lui une plainte pour diffamation, dont le procureur de Toulouse confirme à Mediapart qu’elle est « en enquête ».

La décision de la commission de discipline n’aura fait que raviver la colère des joueurs de l’UST, dont beaucoup ont le sentiment d’avoir été confrontés à un racisme primaire assimilant les Noirs à des sauvages. Un phénomène pas si rare sur les terrains amateurs comme professionnels. Le 5 février, à Nîmes, en championnat de D2, le défenseur de Dunkerque Samuel Yohou était traité de « sale Noir ». Le 18 décembre dernier, lors d’un match opposant Toulouse football club à Rodez, un supporter du TFC a traité le gardien aveyronnais, Lionel Mpasi, de « sale singe ».

Ernest, quant à lui, dit avoir « digéré » la séquence. « De toute façon, le racisme fait partie de notre vie depuis qu’on est petits, lâche-t-il. J’ai toujours entendu des paroles racistes liées à ma couleur de peau, toujours les mêmes : tu sautes plus haut parce que t’es noir, t’en as une grosse parce que t’es noir, tu pues parce que t’es noir, etc. J’ai rencontré plein de gens pour qui le fait d’être noir implique que l’on est une racaille, un sauvage ou un dealer. Plus jeune, je réagissais, et puis j’ai pris de la maturité. Mon intelligence, c’est de dire “cause toujours, tu m’intéresses”... Ce jour-là, ce qui m’a fait craquer, c’est l’abondance et la répétition des insultes dans un cadre particulier, celui d’un match où on relâche un peu la protection parce qu’a priori, on n’est pas là pour se faire insulter. Dans la vie, on a toujours cette coquille parce qu’on sait que dans la rue, en voiture, s’il y a un accrochage, on peut vite avoir une insulte raciste, donc on est toujours prêt à dégainer, à répondre. Mais dans le sport, non. Le président de Baziège dit que son public est parfois trop chambreur, mais ça veut dire quoi “trop chambreur” ? Il y a quoi dans ce “trop” ? C’est dans ces détails-là que ça se passe. »

« Nous allons épuiser tous les recours possibles offerts par les instances disciplinaires de la FFF », déclare l’avocate de l’UST, Olivia Bentoe, qui compte déposer plainte au pénal à terme, pour « injure publique à caractère raciste ». La sanction contre le club est passée d’autant plus mal que la commission a décidé de lever « l’effet suspensif lié à un éventuel appel »...

« Nous sommes déterminés à aller au bout, poursuit l’avocate. Avec le climat politique actuel, où l’on donne la parole à des candidats qui prônent la haine, il faut sanctionner ce qui doit l’être. En France, les questions de racisme, comme celles de harcèlement ou de violences conjugales, sont délicates : c’est toujours très difficile de prouver qu’on en a été victime. »

Ernest comme Djabir Mirghane entendent bien accompagner l’action en justice « jusqu’au bout ». « On ne peut pas avoir les épaules assez larges pour contenir toute cette haine, confie ce dernier. Quand nous avons pris la décision de quitter le terrain, le capitaine a compris qu’il ne pourrait pas nous contenir plus longtemps, ça pouvait partir en bagarre. Au sein de l’armée aussi il y a du racisme, mais je n’ai pas été confronté à des paroles aussi brutes et péjoratives. Le sport est un lieu où on peut évacuer les tensions autrement que par la violence, en étant bien ensemble, en partageant. Il ne faut pas le polluer avec du racisme. »

Sollicité, Loïc Fèvre, directeur général du district de la Haute-Garonne, nous a fait savoir qu’il ne commenterait pas la décision de la commission disciplinaire. La sanction s’avère pourtant bien lourde pour l’UST, qui ne compte qu’une quarantaine de licenciés, peu de dirigeants et qui doit, ne disposant d’aucune installation propre, louer un terrain pour son entraînement hebdomadaire et ses matchs à domicile. Dont celui du 12 avril prochain, date du match retour contre Baziège. « On les accueillera avec une collation et des boissons, assure Samih Bentaha. Nous, on sait recevoir. »