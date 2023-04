En difficulté, la coopérative Railcoop change de dirigeants

Désaveu ou simple rééquilibrage ? Nicolas Debaisieux ne devrait bientôt plus occuper seul le poste de directeur général au sein de la coopérative ferroviaire Railcoop. «Une direction générale bicéphale » devrait voir le jour, précise Philippe Bourguignon, le président de la coopérative.

Alexandra Debaisieux, qui occupait le poste de directrice générale déléguée va, elle, partir définitivement en mai. Le frère et la sœur étaient les principaux donneurs d'ordre de la société coopérative d'intérêt collectif (SCIC) créée en 2019. Ces changements, que Mediacités révèle, semblent indiquer que le conseil d’administration (CA) entend réorganiser une direction désormais sous le feu des critiques pour son management jugé trop autoritaire.

Selon nos informations, quatre employés sont partis depuis le 1er janvier et six nouvelles personnes doivent quitter l'entreprise dans les prochaines semaines. Une partie d’entre eux fait l'objet d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Le mois dernier un impayé de facture de comptabilité, révélé aux administrateurs et aux salariés, a exacerbé des tensions présentes dans l’entreprise depuis de longs mois.

Un projet phare repoussé à 2024

Si le sort de la SCIC, qui compte près de 14 000 sociétaires, n'est pas encore scellé, sa situation est pour le moins préoccupante. Le fret, principale activité de la coopérative en 2022, n'a permis de dégager que 120 000 euros de chiffre d'affaires l'an dernier. Un résultat insuffisant au regard des dépenses. En 2021, la masse salariale – une trentaine d’employés - était par exemple évaluée à un peu plus de 680 000 euros.

Le trafic voyageur, sur lequel se fonde le projet et son équilibre économique, a été repoussé à deux reprises. D'abord annoncé pour l'été 2022, les personnes désireuses de s'embarquer dans le Lyon-Bordeaux, devront finalement attendre la saison estivale 2024, comme l'ont rappelé nos confrères de Rue89 Lyon.

Depuis le lancement du projet, ce sont donc essentiellement les entrées au capital et la prise de titres participatifs qui font tourner la coopérative. Autour de 8,5 millions d’euros ont été levés depuis 2019, dont 10 % apportés par des collectivités

La coopérative a indiqué en janvier 2023 dans un communiqué de . . .