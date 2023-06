L’audit oublié sur le délabrement des écoles toulousaines

Rénover 192 des 198 écoles que comptait la Ville pour un montant total de 89 millions d’euros, voila ce que préconisait l’audit, commandé en 2008 par Pierre Cohen à son arrivée au Capitole. L’ancien maire socialiste de Toulouse se disait à l’époque très préoccupé par l’état des écoles du premier degré et le sous‐dimensionnement des services chargés de leur fonctionnement. « Certaines étaient dans un état catastrophique. J’avais été filmé devant l’école Daste, quasi insalubre, avec les WC à l’extérieur », se souvient l’ancien édile.

Ce diagnostic des établissements scolaires du premier degré a duré six mois et coûté 242 000 euros. Il a donné lieu, en 2009, à une synthèse d’observations et d’estimations financières, destinée à établir une programmation pluriannuelle de travaux. Le document de 200 pages, que nous nous sommes procuré non sans peine (voir En coulisses), ciblait en priorité 20 écoles, pour un montant de travaux minimal d’un million d’euros chacune, et 42 autres, pour 500 000 euros à un million d’euros chacune. Il a débouché sur un programme de remise à niveau, démarré en 2010, échelonné sur trois ans, à raison de 20 millions d’euros de budget par an. Un montant qui n’a pas permis de venir à bout, dans ce laps de temps, de l’ensemble des travaux nécessaires (budgétés à 89 millions d’euros).

Vu l’état de vétusté des établissements constaté par Mediacités en 2023, nous avons voulu en savoir plus sur cet audit et ses conséquences sur l’entretien du parc ces 15 dernières années.

Les comptes administratifs de la Ville montrent que 17,4 millions d’euros en 2012 et même 20 millions en 2013 ont bien été engagés pour les bâtiments scolaires. Mais impossible de mettre la main sur un bilan exhaustif des travaux effectués. Seul document accessible, la note de synthèse

Ventilation des travaux

Selon ce document, les enveloppes les plus lourdes allouées aux écoles durant le mandat de Pierre Cohen ont été consacrés à la thématique « clos, couvert, énergie » (26 millions d’euros pour 50 écoles), puis à la réfection des sanitaires (7,7 millions pour 125 …