Des déchets amiantés entreposés dans des sacs non scellés, un chef de chantier qui affirme que des menuiseries métalliques amiantées ont été découpées à la scie thermique, des salariés sans aucune protection qui manipulent des sacs de déchets souillés… Bienvenue dans l’un des meilleurs CHU de France, celui de Toulouse, où certains sont visiblement fâchés avec la législation sur l’amiante !

Depuis le mois d’octobre 2021 et jusqu’en juillet prochain, en plein cœur de l’hôpital Purpan, dans le secteur nord, cinq bâtiments sont en cours de démolition. Des travaux titanesques confiés à l’entreprise haut‐garonnaise Cassin, qui se définit comme un groupe de travaux publics « responsable » (283 salariés, 30 millions d’euros de chiffre d’affaires). Une boîte théoriquement qualifiée et certifiée pour mener à bien la démolition et le désamiantage de ces vieux bâtiments bourrés de produits et matériaux contaminés.

Des sacs non scellés

Plafonds, faux plafonds, parois intérieures, enduits, revêtements de murs, isolants, menuiseries, conduits et canalisations, carrelages, plinthes… Dans les bâtiments, l’amiante peut se retrouver partout. Toute exposition à ses fibres, notamment lors de travaux de démolition ou de rénovation, peut entraîner à terme un risque de maladie pulmonaire chronique ou de cancer…

Or, le 11 mai, le syndicat CGT du CHU a déposé une procédure d’alerte pour danger grave et imminent (DGI) en raison de nombreuses défaillances observées sur …