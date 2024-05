Le Conseil départemental de Haute‐Garonne rogne sur toutes ses dépenses

Entre les baisses de recettes et l'augmentation des dépenses sociales, le budget contraint du Département le pousse à faire des économies à tous les étages. Le Théâtre de la Cité vient d'en faire les frais, mais le secteur sportif, l'éducation et les effectifs de la collectivité ne seront pas non plus épargnés comme le révèle Mediacités en exclusivité.