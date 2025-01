Coups de pied dans le ventre et enfants suspendus par les pieds au‐dessus des flaques d’eau ou des poubelles. Les méthodes d’un professeur de sport de l’école Sainte‐Thérèse, à Toulouse, ont conduit l’établissement catholique à se séparer de cet enseignant depuis septembre.



Le fils de Valérie* fréquente cette école accueillant 400 enfants dans le quartier toulousain cossu de la Côte pavée. Il aurait reçu « des coups de pied dans le ventre » de la part de l’enseignant avant de démarrer une course, et aurait été témoin d’autres violences sur ses camarades. « Il a vu le professeur de sport suspendre par les pieds les enfants au‐dessus des poubelles ou des flaques d’eau », dénonce sa mère, avant de décrire une scène « qui a sans doute le plus choqué mon enfant : quand il a humilié un petit atteint d’une myopathie en le portant comme un sac de patates… et en se moquant ouvertement de lui, en présence des autres enfants ». En citant à chaque fois plusieurs noms d’élèves, son fils déclare également avoir vu l’enseignant « s’asseoir sur les genoux des enfants ».

Qualifiées en octobre dernier par Actu Toulouse d’événement ayant « semé la discorde » et conduit au renvoi ‑comparé à une « boule puante »- de l’enseignant, ces accusations ont paru suffisantes au parquet de Toulouse pour ouvrir une enquête pénale. « Les investigations sont en cours, et les faits sont graves. Pour ces raisons, je ne communique pas », a indiqué le Parquet à Mediacités. Le professeur incriminé, monsieur L. est présumé innocent à ce stade. Contacté, il ne nous a pas répondu.



Une jeune lanceuse d …