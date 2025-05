Le 2 avril 2025, vingt‐quatre heures après l’envoi de nos questions à la direction des 3T sur l’ambiance sexiste et les violences sexuelles dépeintes par de nombreux témoins – des questions restées une nouvelle fois lettre morte -, l’une de nos sources nous informe que Gérard Pinter, le patron des 3T, vient d’être hospitalisé.

Corinne Pey, sa femme et cogérante, vient d’envoyer sur le groupe de discussion des comédiens un « message très alarmant » sur l’état de santé de son mari. « Hier, nous avons appris la parution imminente d’un troisième article. Un de plus. Un de trop. Depuis plusieurs semaines, un processus de mise en cause publique s’est installé. Initié puis alimenté de manière récurrente, y compris depuis l’intérieur de notre propre maison, il a fini par franchir une ligne. Celle que nous redoutions. Gérard est à terre. Je vous écris depuis la salle d’attente des urgences cardiaques de Purpan, où il a été conduit en urgence après une première consultation alarmante », écrit‐elle.

Dans ce très long message à la tonalité dramatique que nous nous sommes procurés, Corinne Pey loue les « quarante années d’engagement total » du patron des 3T, qu’elle dit « brisé » par notre enquête qu’elle associe à une « mise à mort gratuite et délibérée », mettant en danger « toute une structure ».

La voix tremblante, notre source se dit « touchée » par cette diatribe. Elle minimise le sexisme qu’elle a subi et souhaite retirer ses citations. Une heure plus tard, une autre source vient tempérer l’alarme. « Il faut savoir qu’il (Gérard) en est à sa quatrième ou sa cinquième attaque en quelques années. Mais il semblerait que celle‐ci soit à cause de vous et des indignes personnes qui alimentent vos articles », nous précise t‑elle.

Sans relativiser les problèmes de santé de l’intéressé, force est de constater que le ton dramatique et la posture victimaire du directeur des 3T ont alterné, depuis la publication de nos premiers articles, avec une attitude plus dominante, voire carrément offensive.

https://www.mediacites.fr/enquete/toulouse/2025/04/07/metoo-theatre-des-comediens-denoncent-le-sexisme-et-le-phenomene-de-cour-aux-3t/

Fébrilité et chasse aux sorcières

Bien loin de se remettre en question, en tout cas publiquement, la direction a supprimé à plusieurs reprises sa page Facebook et bloqué la publication des commentaires négatifs sur Instagram. Mais en interne, elle a accentué, depuis mars, les pressions et les attaques verbales visant ses employés.

