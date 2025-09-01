Le PDG du Groupe Cahors soupçonné de fraude fiscale

Il se reverse de juteuses rémunérations et le fisc le soupçonne de ne pas payer ses impôts. Bien connu des lecteurs de Mediacités, Grégoire Libert a encore fait parler de lui. Déjà visé par la brigade financière du parquet de Paris dans le cadre d’une enquête préliminaire, l’ancien banquier d’affaires est à présent dans le viseur du Trésor public.

Comme l’ont repéré nos confrères de GothamCity, le nom du PDG du Groupe Cahors – spécialisé dans les réseaux de distribution d’énergie et de télécommunication – a retenti dans une salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, le 5 février 2025.

Des soupçons d’évasion fiscale

Celle‐ci avait été réclamée par Grégoire Libert lui‐même dans l’espoir d’annuler une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris. Ce dernier avait en effet autorisé les enquêteurs de la Direction nationale des enquêtes fiscales à perquisitionner le domicile de l’homme d’affaires, le 25 juin 2024, pour clarifier leurs doutes sur l’honnêteté fiscale de sa holding personnelle, la société Cadogan.

De droit anglais, Cadogan securities LTD …