Aidez Mediacités à enquêter sur les violences à l’école et dans le périscolaire à Toulouse et alentours

À Paris, plus de 78 animateurs ont été suspendus depuis début 2026, dont 31 pour suspicions de violences sexuelles, selon la municipalité. Un animateur périscolaire d’une école du 11e arrondissement de la capitale comparaissait le 5 mai dernier devant un tribunal correctionnel, accusé de harcèlement sexuel sur neuf écolières de classe primaire et d’agressions sexuelles sur trois d’entre elles. Le premier d’une « longue série » judiciaire.

Au‐delà de Paris, les cas de violences signalés dans les écoles se multiplient au niveau national. Et Toulouse n’est pas épargnée face à ce phénomène, qu’il s’agisse de violences sexuelles envers des mineurs, de coups, ou encore de vexations et brimades.

Dans la Ville rose, le dernier cas en date remonte à avant les vacances de printemps 2026. Un animateur du centre de loisirs de l’école élémentaire de Borderouge a été suspendu et licencié à la suite de soupçons de « violences physiques et verbales », lors d’une séance de judo sur le temps périscolaire.

En avril 2026 également, un animateur du centre de loisirs de l’école maternelle Bénézet, soupçonné de viol et atteintes sexuelles sur mineurs, a été mis en examen et placé en détention provisoire. Il a été suspendu en mars 2026. Plusieurs enfants auraient été victimes de ses agressions. Selon la Dépêche du Midi, c’est le témoignage d’une fillette de six ans à ses parents qui a déclenché les investigations.

En mars 2026, c’est la directrice d’une école maternelle de Fronton (Haute‐Garonne) qui a été condamnée à trois mois de prison avec sursis …