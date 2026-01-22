Zéro inspection en 2023 puis 2024, 141 inspections en 2025. Dans l’académie de Nantes comme partout en France, il y a assurément un avant et un après affaire « Bétharram ». Ce retentissant scandale de violences sexuelles, qui a aussi libéré la parole dans l’enseignement confessionnel de Loire‐Atlantique, a révélé les conséquences gravissimes de la carence des contrôles des établissements scolaires privés.

« L’État n’a pas été au rendez‐vous (…). Je regrette profondément que, collectivement, nous n’ayons pas été à la hauteur », avait concédé la ministre de l’Éducation nationale Élisabeth Borne, au printemps dernier. D’où la promesse d’une réaction forte : 1 000 contrôles effectués en France d’ici la fin d’année 2025.