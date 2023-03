A Toulouse, le dépistage au plomb des habitants n’avance pas

Depuis octobre dernier, seuls 236 habitants du quartier Barrière de Paris ont fait évaluer leur taux de plomb dans le sang.

Inclus dans le périmètre de surveillance sanitaire, instauré par l’Agence Régionale de Santé d’Occitanie (ARS) en octobre dernier autour de la zone de Fondeyre à Toulouse, ils seraient 236 habitants à s’être fait dépister en cinq mois.



Parmi eux, une femme enceinte et un enfant arrivé à Toulouse en septembre dernier ont montré des résultats supérieurs au « seuil à risque de saturnisme » (50 microgrammes de plomb par litre de sang). La préfecture évoque un « cas de saturnisme infantile » et assure que tous deux bénéficient d’une prise en charge et d’un suivi sanitaire spécifique.



Mais 236 dépistages (107 enfants et 129 adultes), cela reste peu, au regard des 12 000 résidents de la zone, dont les sols sont pollués et qui peuvent à ce titre demander à se faire prescrire une plombémie. Les élus du groupe Toulouse Écologiste, Solidaire et Citoyenne dénoncent une communication insuffisante auprès de la population, et réclament un dépistage obligatoire.

Fin janvier, l’ARS a envoyé aux riverains un courrier postal, invitant notamment les personnes les plus vulnérables (femmes enceintes et enfants) à un dépistage gratuit. Une première campagne d’information dématérialisée avait eu lieu via la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, fin octobre

Les comités de quartier réclament les rapports chiffrés

Les autorités sanitaires et environnementales (ARS et préfecture), réunies le 14 mars en Commission de Suivi de Site (CSS), reconnaissent elles-mêmes que l’avancée du dépistage est timide.

Le rôle de la CSS est de surveiller l’avancée du plan de gestion sanitaire et la dépollution du site, qui a hébergé la STCM (Société de Traitement Chimique des Métaux), à l’origine de cette contamination, sur la zone de Fondeyre, pendant 68 ans, jusqu’en 2020.

Egalement présents autour de la table, les représentants des comités de quartiers (Minimes – Barrière de Paris, Ponts Jumeaux, Lalande) ont réclamé l’accès à l’ensemble des rapports chiffrés, sur lesquels sont notamment basées les autorisations de construire 800 logements, avenue des Etats-Unis, sur les anciennes parcelles Peugeot et Citroën.

Ces données doivent aussi permettre l’élaboration d’un plan de gestion des sols dans les prochains mois, pour dépolluer les terrains à proximité immédiate de l’ancienne fonderie. Les valeurs relevées, que nous avons pu consulter, y sont supérieures à 300 milligrammes de plomb par kilogramme de terre (mg/kg), et peuvent même grimper jusqu’à plus de 1000 mg/kg.

