Lieux de vie, activités économiques et rurales, biens publics, habitats naturels, biodiversité… La construction d’une nouvelle autoroute entre Toulouse et Castres par le concessionnaire privé Atosca va entraîner toutes ces disparitions. Ces destructions de paysages et d’activités humaines, Mediacités a décidé de les documenter en photographies.

Quelles seront les conséquences si l’A69 voit bel et bien le jour ? Deux photographes et un journaliste sont allés à la rencontre d’habitants attachés à leur outil de travail paysan, à leur cadre de vie ou à la faune et la flore qui y prospèrent encore, malgré la menace à court terme. De leurs pérégrinations est né ce reportage photographique.

La disparition des terres fertiles

Les travaux de ce vieux serpent de mer ont bel et bien débuté cette année. Estimés à 450 millions d’euros (et même 530 millions d’euros en comptant le doublement des voies de l’A680 jusqu’à Verfeil), ils vont permettre d’édifier 44 kilomètres de voies nouvelles sur un tracé total de 54 kilomètres. Au printemps 2023, les fouilles archéologiques préventives ont commencé à balafrer les champs de la vallée du Girou, comme ici à Cuq‐Toulza.

https://www.mediacites.fr/interview/national/2020/08/24/terres-agricoles-la-volonte-politique-nest-pas-assez-forte-pour-stopper-la-frenesie-de-lurbanisation/

Entre Verfeil et Puylaurens, la nouvelle autoroute longera ce petit cours d’eau sur un peu plus de 30 kilomètres. Ce sous‐affluent de la Garonne irrigue des terres réputées parmi les plus fertiles du Tarn. Au total, 474 hectares, dont 316 de terres agricoles, vont être impactés pendant le chantier. Après la mise en service de l’autoroute, cette surface se réduira, selon Atosca, à 343 hectares, dont 110 seront définitivement imperméabilisés par le ruban de bitume et à ses infrastructures associées.

À une douzaine de kilomètres de Castres, dans la commune de Soual, Christophe Barthès élève en bio des ovins et des bovins pour leur viande. L’A69 va lui prendre huit hectares, soit plus d’un tiers de son exploitation de 22 hectares, qui devra également être coupée en deux. Un coup rude. « J’envisage de partir ou d’arrêter l’activité, assure‐t‐il. Ce sont des terres que j’ai défrichées et reconverties en bio. Cela m’a pris du temps et de la patience. J’ai un peu mal au cœur de les voir disparaître. »