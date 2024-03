Auteur de plusieurs rapports pour l’Institut Montaigne sur l’islamisme et les quartiers pauvres, Hakim El Karoui participera, ce 14 mars à Lyon, aux côtés de l’ancienne ministre de l’Education nationale Najat Vallaud‐Belkacem, à une rencontre publique organisée par l’association No Ghetto, qui milite pour une mixité sociale et d’origine dans les collèges.

Dans un rapport récent publié par Des Idées pour 2027, laboratoire d’idées créé en vue de la prochaine élection présidentielle, Hakim El Karoui s’est intéressé à l’intégration des enfants d’immigrés. Pour Mediacités, il détaille les mesures radicales à même, selon lui, d’améliorer la gestion de cet enjeu qui demeure à ses yeux aujourd’hui « un impensé des politiques publiques ».

Mediacités : Qu’est-ce qui vous a amené à travailler sur ce sujet de l’intégration des enfants d’immigrés en France ?

Hakim El Karoui : Je suis venu à ce sujet après avoir travaillé sur les politiques en faveur des quartiers pauvres. Il y a en France un sujet avec la migration : il ne faut pas faire comme si les problèmes n’existaient pas. Les problèmes de djihadisme, de délinquance, d’échec scolaire… c’est avant tout avec les enfants d’immigrés qu’ils se posent. Quand on parle d’intégration, on parle essentiellement des enfants. Or, on ne parle toujours que de la première génération, la question des …