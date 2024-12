« Comment expliquer que lorsqu’on parle de laïcité, rien ne soit négociable ? »

Pensé dans la loi de 1905 comme une liberté pour améliorer le vivre ensemble, le principe de laïcité a progressivement épousé une vision plus radicale, pour légitimer l'instauration de contraintes dans l'espace public. L'historien Jean Baubérot-Vincent explique les tenants et les aboutissants de ce glissement. Et rappelle le sens initial de la loi et ses subtilités. Première partie de ce grand entretien.