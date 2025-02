Serm toulousain : « Quand les choses n’avancent pas, c’est qu’il n’y a pas de volontés suffisantes »

Selon une étude conjointe de Transdev et de chercheurs, il y aurait chaque jour 187 000 trajets depuis les communes périphériques vers le pôle urbain toulousain. Or, avec un ratio d’une place dans un TER pour 10 à 18 personnes entrant dans le pôle urbain, l’offre de transport ferroviaire à Toulouse serait l’une des plus insuffisantes de France. Qu’en pensez‐vous ?

Ce n’est pas étonnant. Il serait possible d’améliorer ce ratio en optimisant l’existant. Certes, le réseau est utilisé presque au maximum pendant les heures de pointe, le matin vers Toulouse et le soir en sortant. Mais l’offre pourrait être augmentée en faisant rouler plus les trains toute la journée.

Il existe un sillon Muret‐Toulouse qui, par exemple, n’est utilisé que 10 fois par jour alors qu’il pourrait l’être 36 fois avec un aller‐retour toutes les heures de 6h à minuit. Quand on sait que le trajet en train prend 20 min au lieu de plus d’une heure avec le réseau Tisséo…

Qu’est‐ce qui bloque ?

Il y a évidemment des contraintes financières, dont l’État est le premier responsable. En effet, il tarde à clarifier le financement des projets de RER métropolitains ou Serm (Service express régional métropolitain).

Dans ce contexte, l’approche « Grand Projet à l’horizon 2040 », privilégiée par la région Occitanie, explique aussi les …