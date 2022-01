Il s’est replongé dans ses petits carnets pour retracer une histoire pleine de péripéties et lui donner la forme d’un récit minutieux de 170 pages intitulé « La bataille du canal » publié en décembre dernier . Quatorze ans durant, Christian Decocq a été le délégué général du Groupement des entreprises régionales d’intérêt fluvial (Gerif), un lobby réunissant des acteurs régionaux de poids (Ramery, Rabot-Dutilleul, Grimonprez, Hiolle Industries…) désireux de récupérer une petite part d’un gâteau à cinq milliards d’euros. « En défendant des intérêts privés, je suis aussi parvenu à défendre l’intérêt général », insiste celui qui fut député du Nord et chef de file de l’opposition municipale lilloise.

L’intérêt général, c’est d’avoir œuvré contre vents et marées pour la réalisation du Canal Seine-Nord Europe. Car Christian Decocq en est convaincu : l’infrastructure est la colonne vertébrale du futur développement économique des Hauts-de-France… Une conviction loin d’être unanimement partagée. « Il a fallu vaincre cinq grands adversaires du canal, explique-t-il. Bercy parce que c’était trop cher ; les écologistes parce que le canal faisait le jeu de la mondialisation ; la SNCF craignait la montée en puissance de la voie d’eau ; les ports français qui redoutaient de faire le jeu de leurs rivaux d’Anvers, Rotterdam ou Zeebrugge ; et enfin les hauts-fonctionnaires pour qui l’infrastructure devait être payée par ses usagers et non par l’État. »

Votre récit relate les innombrables volte-faces qui ont accompagné l’accouchement du Canal Seine-Nord Europe. Y a-t-il encore un risque qu’il ne se fasse pas ?

Non. Je ne vois pas de scénario catastrophe qui pourrait le faire échouer. Le combat de demain, c’est plutôt le ferroviaire. Il faut un équipement ferré à la hauteur de l’enjeu du canal avec des lignes de fret performantes sur un axe est-ouest. Deux plateformes de bord de canal disposent d’un potentiel ferroviaire certain : Nesle et Marquion. Avec le Gerif, par exemple, nous avons poussé l’idée que Marquion pourrait devenir un nouveau Calais-Coquelles puisque ce terminal du trafic transmanche est saturée. On pourrait ainsi mettre les camions dans les trains bien avant qu’ils n’arrivent à Calais. Ce qui compte, c’est d’éviter que le canal ne soit un canal de transit.

D’où l’intérêt des plateformes multimodales le long du canal. Or la réflexion ne semble pas très aboutie sur ce point…

La région des Hauts-de-France vient de commander une nouvelle étude d’aménagement - dite Dockside - pour 15 millions d’euros (!) afin de définir le bon dimensionnement des futures plateformes. Or ce qui importe avant tout, c’est de disposer d’une vision globale qui englobe ce qu’on appelle l’axe nord (c’est-à-dire le bassin de l’Escaut jusqu’à Anvers) et l’axe Seine (du Havre à Paris). Il faut que tous les ports intérieurs et maritimes de la région se regroupent pour se coordonner et acter une fois pour toutes que nous sommes certes l’hinterland de Dunkerque mais surtout celui d’Anvers et de Zeebrugge et que ces derniers ne sont pas des concurrents.

« Avec le canal, il faut voir grand »

On n’entend plus Xavier Bertrand sur le canal alors qu’il a contribué à le sauver en obtenant la régionalisation de son portage. Que faut-il en penser ?

Il ne faut pas tout attendre de la puissance publique et des collectivités. C’est aux acteurs privés, des chargeurs (La Redoute, Auchan, Toyota, Bonduelle, etc.) aux infrastructures portuaires (qui dépendent le plus souvent des chambres de commerce) de se bouger. Ensuite, les politiques prendront le relai. Je plaide pour la création d’une agence de développement de l’axe nord qui réunirait les professionnels et les élus. Ce serait un lieu puissant de prospective et aussi un outil adapté d’intervention foncière.

Justement, on parle très peu de la maîtrise foncière. Or n’est-ce pas essentiel pour favoriser les retombées économiques du canal ?

Tout à fait ! En 2016, les sénateurs Jérôme Bignon (LR) et René Vandierendonck (PS) l’ont martelé alors qu’ils rédigeaient un rapport sur l’attractivité des ports français. Regardez ce qui se passe en Belgique, le long du canal Albert, entre Liège et Anvers. Ce n’est qu’une zone industrielle continue et cela a été rendue possible par de nombreuses dérogations juridiques. Pourquoi ne pas créer une Zone d’aménagement différée (ZAD) de part et d’autre du Canal Seine-Nord Europe ? Ceci permettrait de préempter facilement des terrains et d’accélérer le développement économique régional. Avec le canal, il faut voir grand. C’est un pan de l’histoire de la France et du nord de l’Europe qui se joue.