C’est l’un des derniers dinosaures de la vie politique locale. Souvent décrié pour son goût du pouvoir, de l’argent et des petites phrases assassines, Marc-Philippe Daubresse nous a accordé un entretien fleuve malgré des relations parfois tendues avec Mediacités. Fin mars, il fêtera ses 30 années de vie parlementaire (il a été élu député le 2 février 1992 à la suite du décès de Jacques Houssin père), un jubilé pour lequel il espère la présence de Gérard Larcher, Jean-Louis Borloo, Jean-Pierre Raffarin et de beaucoup d’autres. L’occasion toute trouvée pour dresser le bilan d’un parcours d’une longévité exceptionnelle que Marc-Philippe Daubresse n’entend pas arrêter de sitôt puisqu’il annonce à Mediacités sa candidature pour les sénatoriales de septembre 2023.

À 68 ans, vous postulez pour un nouveau mandat sénatorial de six ans en 2023. N’êtes vous pas frappé par une certaine lassitude ? Notamment après la gifle reçue aux municipales à Lille en 2020, où vous n’avez recueilli que 8,24 % lors du premier tour ?

Une gifle ? Non. J’ai été trahi par les miens, c’est tout. Quand je me suis présenté aux sénatoriales, en septembre 2017, je suis allé à la rencontre des élus de l’opposition lilloise. Isabelle Mahieu, Thierry Pauchet, Caroline Vannier… Cela faisait déjà plusieurs fois qu’ils me demandaient de venir à Lille. Même Christian Decocq [ancien chef de file de l’opposition lilloise] me l’a demandé à un moment. Jean-René Lecerf, lui-même, me disait qu’en tant que député du Vieux-Lille [la 4e circonscription du Nord englobe une partie de Lille], c’était davantage ma place que la sienne. Devenu sénateur, je ne me sentais plus redevable à mes électeurs de Lambersart. J’étais 'libre' et j’ai décidé de me lancer à Lille. Mais Jean-René Lecerf a finalement décidé qu’il n’en était pas question. Les élus de l’opposition lilloise ont donc torpillé ma campagne en se disant sans doute que j’allais finir par me décourager. C’est mal me connaître !

Comment l’expliquez-vous ?

De toute ma vie politique nationale, Jean-René Lecerf est le plus cynique et le plus machiavélique des hommes politiques que j’ai rencontrés. Et il ne l’est pas qu’avec moi ! Regardez les relations qu’il entretient désormais avec Valérie Létard [vice-présidente du Sénat et conseillère départementale de Valenciennes, NDLR] par exemple… Je pense que c’est un péché d’orgueil. Il ne voulait pas que quelqu’un puisse éventuellement faire mieux que lui à Lille. Il s’est sans doute dit qu’il avait encore tout son pouvoir de nuisance. Cela lui correspond bien.

https://www.mediacites.fr/interview/lille/2021/05/14/departement-du-nord-les-quatre-verites-du-president-lecerf/

Regrettez-vous d’y être allé dans ces conditions ?

Je ne regrette rien, c’était un retour aux sources. J’avais fait la promesse à mon papa de revenir un jour à Lille. J’y ai démarré ma vie politique à 23 ans, comme benjamin de la liste de Norbert Ségard [en 1977, NDLR]. J’ai des défauts, mais je suis un affectif. Je considère que je devais remplir cette promesse. Mais si mes amis politiques m’avaient dit qu’ils ne voulaient surtout pas de moi à Lille, je n’y serais pas allé… C’est dommage car, de ce fait, la droite républicaine n’existe plus à Lille aujourd’hui.

Vous avez plusieurs décennies de recul. Qu’est-ce qui a changé dans la manière de faire la politique ?

Une campagne ne se fait plus dans de grands meetings mais à la télévision. Je constate notamment l’influence des chaînes d’information en continu qui surfent sur l’instant et préfèrent sortir un scoop pour faire un buzz plutôt que d’approfondir les sujets. Le rôle d’un journaliste, c'est de faire son boulot, c’est-à-dire d’investiguer quand il le doit, de regarder le pour et le contre et puis de présenter toutes les thèses. Globalement la presse écrite est assez bien dans son rôle mais je constate que les campagnes politiques actuelles sont très fortement orientées [par les télévisions d’information en continu]. C’est un problème démocratique.

L’homme politique que vous êtes s’y retrouve-t-il encore ?

Le gros problème, c’est la perte de repères dans nos sociétés. Il n’y a plus de figures d’autorité comme par le passé : tantôt celle du curé du village, tantôt de l’instituteur, du directeur d’école ou des hommes politiques. Bien sûr, ces derniers y sont pour quelque chose puisqu'ils ont sur-abusé de la politique spectacle et en subissent l’effet boomerang. Quand j’ai été élu maire [de Lambersart] en février 1988, il y avait presque - et je n’exagère pas - une histoire d’amour entre les gens de ma ville et moi. Alors vous avez d’un côté ce désarroi des Français et de l’autre une société qui évolue à toute allure.

Nous sommes dans une période d’accélération du temps, comme il y en a eu un certain nombre dans l’histoire : la Renaissance, le siècle des Lumières… Le numérique change la vie des gens, les réseaux sociaux changent celle des jeunes, avec beaucoup de perversions… Autrefois les gens avaient l'habitude de se poser pour s‘interroger : “Comment vois-je évoluer ma ville ? Qui est le mieux placé pour diriger mon pays ? Comment dois-je me positionner politiquement ?” Ils le faisaient avec des repères simples : la gauche et la droite. Avec une idéologie de gauche fondée sur la valeur égalité ; une idéologie de droite plutôt fondée sur la valeur liberté ; et la fraternité qui était plutôt une valeur centriste.

Les Français se trouvent dans ce tourbillon, avec tous les problèmes qui s’amplifient, comme la démographie ou le climat. Il y a une sorte de fuite en avant. Ceci explique la volatilité du vote à la présidentielle ou le “vote rebelle”, qui se traduit souvent dans les extrêmes de gauche ou de droite. On alimente la désaffection vis-à-vis du système traditionnel, sauf qu’on n’a rien mis à la place. Vous avez aussi l’émergence d’une tendance hédoniste et individualiste, qui n’est pas forcément si mauvaise. Au lieu d’aller trouver leur réponse dans des systèmes collectifs, les Français vont plutôt chercher ce qui va satisfaire l’individu, le rassurer, l’apaiser puisque le monde est de plus en plus inquiétant.

Est-il encore possible de faire de la politique en 2022 ?

C’est non seulement possible mais nécessaire pour la démocratie ! Toutefois, c’est beaucoup plus compliqué parce que vous devez passer par des canaux d’expression très différents et que vous pouvez vite être débordés par des réactions Facebook ou des colères disproportionnées. Quel que soit l’homme ou la femme politique, notre parole est moins crédible. Les gens disent comme un gimmick que les politiques parlent sans réaliser leurs promesses. Et puis nous n’avons plus les canaux traditionnels utilisés pour faire de la pédagogie de notre action.

Quels étaient ces « canaux traditionnels » ?

Nous avions le journal municipal et, surtout, un maire qui mouillait sa chemise pour aller à la rencontre de tous ses habitants. Quand j’étais maire, j’ai fait de la démocratie participative bien avant tout le monde. Quand j’ai rénové le quartier du Pacot-Vandracq à Lambersart, j’ai fait 42 réunions ! Mais notre parole étant moins écoutée, il est plus compliqué de faire passer des messages. De plus en plus de personnes ne savent toujours pas pour qui ils vont voter cinq minutes avant le scrutin.

Venons-en à la campagne présidentielle. Un boulevard semble se dessiner pour la réélection d’Emmanuel Macron…

Beaucoup ne veulent pas voter Macron car ils considèrent que c’est un grand illusionniste, un récupérateur, un magicien du verbe mais pas acteur du quotidien. Je partage ce point de vue. Je pense qu’on a un gros problème avec ce président de la République. Il est très intelligent mais il ne tient aucun de ses engagements. On l’a bien vu avec la crise des gilets jaunes. Les deux formules qui résument son quinquennat sont le “quoi qu’il en coûte” et le “en même temps” - soit deux expressions d’impuissance publique. C’est destructeur de dire “quoi qu’il en coûte”.

Vous insufflez dans la tête des Français qu’on peut dépenser des milliards. Il en va de même pour le “en même temps”. Par exemple, vous ne pouvez pas dire en 2018 “J’arrête Fessenheim, j’ai un plan de décroissance des centrales nucléaires” et puis vouloir le relancer six mois avant la présidentielle. La gestion à la godille de la crise Covid est allée dans ce sens. Beaucoup de décisions sont prises pour des raisons plus politiques que sanitaires… Ça aussi, ça décrédibilise la parole politique. Je ne voterai pas pour Monsieur Macron parce que je considère qu’il est un président du verbe.

Et Éric Zemmour, de quoi est-il le nom ?

Pour moi, Zemmour est dangereux pour la France, pas pour Macron. Il est l’illustration du vote rebelle. Il pose un bon diagnostic sur beaucoup de sujets, parle bien, a de la culture... Donc, cela emballe des gens de droite qui votaient traditionnellement pour nous. Mais il ne propose que de mauvaises solutions - voire pas de solutions du tout ! Si on avait Monsieur Zemmour à la tête du pays, avec les impasses qu’il fait sur de nombreux sujets et ses remises en cause fondamentales de l’État de droit, on aurait de gros soucis.

Qu’est ce qui a manqué à Xavier Bertrand pour l’emporter au congrès des Républicains ?

Ah, Xavier… Je suis toujours très proche de lui. Je lui avais dit que c’était une erreur qu’il aille au congrès au moment où il l’a fait. Je me souviens d’une visio avec sa garde rapprochée où tout le monde lui disait qu’il était beau. Mais quand on bosse sur une campagne, votre rôle c’est de mettre en perspective les périls. Il ne faut pas être obséquieux et flagorneur, en espérant une bonne place s’il devient le futur président. Il faut lui dire les choses. Quinze jours avant le congrès, j’ai dit à mes collaborateurs qu’il finirait quatrième. Je connais le parti comme personne… et je ne me suis pas trompé.

Quand Daubresse et Bernard Gérard [maire de Marcq-en-Baroeul, ancien secrétaire départemental de l’UMP] étaient chargés de l’UMP, il y avait 9 000 adhérents dans le Nord. Quand Xavier Bertrand démarre son périple en retrouvant le chemin des Républicains, il y a 1 800 adhérents. Autrement dit, on en a perdu 80 %. Or ceux qui sont restés n’allaient pas voter pour lui, je le lui ai dit. Les 20 % qui sont restés, ce n'est pas l’aile humaniste. Pourquoi ? Parce que Gérald Darmanin, Édouard Philippe et les autres ont aspiré cette tendance.

Regrettez-vous d’avoir soutenu Xavier Bertrand ?

Pas du tout ! Et je soutiens évidemment Pécresse pour la présidentielle parce que c'est la plus proche de lui. En revanche, vous ne m’auriez pas vu soutenir Ciotti ! Xavier joue le jeu complètement. Il était mieux préparé que Pécresse mais il a perdu la bataille des cartes. Elle a fait beaucoup d’adhésions de dernière minute dans sa région, en Ile-de-France.

Comment Xavier Bertrand peut-il rebondir ?

Il a été sonné par sa défaite. Il ne le méritait pas car il était vraiment très préparé. Il a choisi de jouer complètement le jeu avec Valérie Pécresse alors qu’il disait à ses amis, il y a encore six mois-un an, qu’il arrêterait s’il n’était pas le candidat de la droite pour la présidentielle. Si Valérie Pécresse n’est pas élue, je ne sais pas ce qu’il fera. C’est compliqué de reprendre quand vous quittez les manettes de la région. D’ailleurs, il y a un peu de cafouillage en ce moment à la Région car la gouvernance de Xavier était extrêmement centralisée.

https://www.mediacites.fr/enquete/lille/2021/09/17/xavier-bertrand-le-vrai-visage-social-du-president-des-hauts-de-france/

Comment percevez-vous la campagne présidentielle ? Quels sujets mériteraient selon vous d’être abordés ?

Il y a deux sujets dont j’aimerais que la presse s’empare. Le premier, c’est le pouvoir d’achat. Les leviers principaux pour que les Français aient plus de pouvoir d’achat c’est d’augmenter leurs salaires par une baisse des cotisations. Ensuite, le logement. Beaucoup de ménages, notamment les jeunes, doivent y consacrer 33 %, 40 % de leurs ressources - voire 50 % en Ile-de-France. Faciliter l’accès au logement est un vrai sujet. Enfin il y a l’énergie : sans grande décision, on va avoir une augmentation terrible du prix du gaz et de l’électricité.

Le deuxième grand sujet à traiter, c’est la République des territoires, que Valérie Pécresse a repris intégralement du projet de Xavier Bertrand. Tous les élus vous le diront : on passe notre temps à faire de la gestion multipartenariale de la complexité. Je rajoute des couches aux couches et quand je veux financer un projet, il faut que j’aille voir la communauté d’agglomération, la région, le département, l’Europe… On perd un temps fou ! Avec la République des territoires, il s’agit de débureaucratiser. Les administrations centrales sont sur administrées. On l’a vu lors de la crise du Covid, avec la direction générale de la santé ou le ministère de l’Éducation nationale et ses circulaires qui n’en finissent plus. Il faut simplifier et se contenter de deux couples de pouvoir : région-département d’un côté, agglo-commune de l’autre.

« Débureaucratiser la France », cela fait des années qu’on l’entend. Pourquoi ça ne marche pas ?

Parce que les sujets de gouvernance sont perçus comme de la tuyauterie par les Français. Ils se disent que ce n’est pas leur problème. Et bien si, c’est leur problème ! Pourquoi ça peut marcher avec Pécresse ? Parce qu’elle l’a fait en Ile-de-France. Évidemment ce n’est pas populaire d’expliquer [dans votre programme présidentiel] que vous allez supprimer 150 000 ou 200 000 fonctionnaires. Sauf que ce n'est pas tout de suite, qu'il s’agit de ne pas remplacer des gens qui partent à la retraite et aussi de renforcer les fonctionnaires sur le terrain en supprimant ceux des administrations centrales ou d’organismes qui rajoutent de la complexité à la complexité.

Si on devait valoriser quelques actions de votre longue carrière politique, qu’elles seraient-elles ?

Je pense que j’ai, sans fausse modestie, complètement transformé ma ville de Lambersart. L’aménagement des berges de la Deûle, la rénovation du quartier Pacot-Vandracq, la politique petite enfance ou d’animation associative que Monsieur Bouche [maire de Lambersart depuis 2020 et ancien opposant de Marc-Philippe Daubresse, NDLR] est en train d’enterrer complètement. Et la politique de sécurité qui a fait baisser sensiblement la délinquance.

https://www.mediacites.fr/decryptage/lille/2021/10/18/lambersart-signe-larret-de-mort-du-daubresse-land/

Et à l’échelle métropolitaine ?

Tout le monde le sait, j’ai été premier vice-président à l’aménagement du territoire de Pierre Mauroy, qui me faisait grande confiance. J’ai fait un SDAU [schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme] et un SCoT [schéma de cohérence territoriale]. Je pense avoir largement contribué aux grands axes stratégiques de la MEL, même si c’est un travail d’équipe.

Et sur le plan national ?

Ma troisième fierté, c’est le ministère du logement [en 2004]. Quand je prends le manche, il y a 330 000 constructions [par an] en France. Avec le plan Borloo, on monte à 486 000 constructions en France et on crée 300 000 emplois dans le bâtiment. Dans l’équipe Borloo, c’est Larcher qui est à la manœuvre au travail et on crée à peu près 400 000 emplois dans les services à la personne, on crée le plan égalité des chances... Depuis, les inégalités sociales et territoriales n’ont fait que s’accentuer en France, encore plus sous Macron.

La cerise sur le gâteau de votre carrière serait que Valérie Pécresse soit élue et qu’elle vous nomme ministre…

Je ne veux pas du tout retourner au gouvernement. J’ai déjà été deux fois ministre. La première fois, j’en ai été très content , la seconde, j’en ai souffert. C’était un ministère de bric et de broc [le ministère de la Jeunesse et des Solidarités actives, en 2010], même si j’ai fait des choses intéressantes comme le renforcement du RSA, les laboratoires d'expérimentation de la jeunesse à partir des idées de Martin Hirsch que Fillon a foutu à la poubelle. Je ne m’entendais pas du tout avec François Fillon. En 2017, on s’est aperçu que c’était un homme de duplicité, que sous ses apparences d’humilité et de modestie, il était hyper orgueilleux, cynique, hyper intéressé par l’argent.

Que pensez-vous de la « moralisation » de la vie politique, avec ses nouvelles règles comme la loi anti-cumul ou l’interdiction des emplois familiaux pour les parlementaires ?

Concernant les emplois familiaux, je peux comprendre. Mais je suis contre la loi anti-cumul. On pointe souvent les indemnités quand on parle de cumul des élus. Il faudrait plutôt s’intéresser aux cumuls horizontaux. Ce sont les cumulards horizontaux, les présidents de SIVOM [syndicat intercommunal de valorisation des ordures ménagères] par exemple, qui touchent le plus d’indemnités comme vous l’avez d’ailleurs écrit et le champion du monde s’appelle Sébastien Leprêtre [maire de La Madeleine et vice-président à la MEL, NDLR]. Un maire devrait être obligé d’informer ses administrés sur toutes les activités où il touche des indemnités.

https://www.mediacites.fr/enquete/lille/2021/05/07/hauts-de-france-ces-conseillers-regionaux-qui-gagnent-plus-que-xavier-bertrand/

Au Sénat, nous avons déposé une proposition de loi en faveur du retour du cumul entre un mandat de parlementaire et de maire d’une ville de moins de 10 000 habitants [qui a été rejetée, NDLR]. C’est très utile à la démocratie locale d’avoir des parlementaires qui ne soient pas hors-sol, qui soient des relais entre le territoire et l’État pour porter les dossiers. Toute ma carrière en est l’illustration. Par contre, il faut répondre à l’aspiration légitime des gens qui disent qu'il ne doit pas y avoir de sur-indemnités.

Pourtant, vous n’avez pas montré l’exemple en tirant profit de tous les avantages de vos fonctions. Vous avez par exemple salarié votre épouse de longues années comme assistante parlementaire au maximum de l’indemnité légale…

Non. C’est l’histoire de la vie ! Quand vous travaillez en étroite collaboration avec une personne, elle peut devenir votre compagne. Mais elle ne l’était pas au départ. Les gens doivent comprendre que lorsque vous consacrez l’essentiel de votre temps à la politique, ce sont des choses qui arrivent. Moi, on peut me faire tous les reproches qu’on veut, mais je démarrais le lundi matin à 8 heures et je terminais le dimanche à 15 heures. Entre-temps, j’avais des réunions tous les soirs. Et 15 à 20 manifestations par week-end.

Que feriez-vous différemment aujourd’hui ?

Je regrette de ne pas avoir réussi à convaincre Nicolas Sarkozy que j’aurais fait un excellent ministre du Logement sous son quinquennat [2007-2012] alors qu’il a pris des profils pas adaptés à cette fonction, notamment Christine Boutin. La pérennité dans l’action, c’est un vrai sujet. Dans l’idéal, il faudrait que le gouvernement de la France compte au maximum 15 ministres et qu’ils soient là pour les cinq ans du mandat présidentiel. Autrement, c’est votre administration qui dirige à votre place.

J’aimerais revenir sur un point : nous allons connaître la plus grande crise du logement que nous avons connue depuis 1954 et l’appel de l’Abbé Pierre. Et je suis sûr de moi ! Tous les segments du secteur vont mal. Il y a un vrai problème d’accession à la propriété pour les primo-accédants qui n’ont plus les moyens d’accéder aux crédits. Avec le racket de l’État sur les sociétés d’HLM, leur autofinancement a fondu et la construction de logement social est en chute libre. L’argent de l’État a été mis dans la rénovation des passoires thermiques. C’est une erreur. On aurait mieux fait de détruire ces passoires et de reconstruire du neuf. Comme on a mis l’essentiel de l’argent dans l’ancien, le prix du logement augmente puisque vous avez un déséquilibre entre l’offre et la demande. Nous allons vers une perte que j’estime a minima de 250 000 emplois dans le bâtiment.

https://www.mediacites.fr/interview/national/2020/07/28/on-ne-gagnera-jamais-la-bataille-du-logement-sans-travailler-a-lechelle-locale/

Vous reconnaissez facilement “avoir beaucoup de défauts”. Quels sont donc ces défauts ?

Je suis sans doute un peu trop cash et rancunier. Je devrais mettre moins de sentiments dans ce que je fais et être plus patient, plus raisonnable. Mais depuis que je suis sénateur, je m’améliore. Avant on disait : “Daubresse est le spécialiste des petites phrases”. Vous ne m'entendrez plus en faire beaucoup.